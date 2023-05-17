27 yıllık eşi Çiğdem Erdem'den boşanma arifesindeki Mithat Erdem, sosyal medyada hiç şık olmayan bir şey paylaştı. Çiğdem Hanım ile 27 yıllık evliliğinden iki de boyunca çocuğu olan Mithat Bey,







Psikolog Doğan Cüceloğlu'nun "Dünyanın en mutlu insanı kimdir diye sorsalar, eş seçimini doğru yapanlar derdim" sözünü sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşım, eşinizin yanı sıra çocuklarınıza da saygısızlık değil mi? O zaman adama sormazlar mı; "Yanlış seçim yaptığını, 27 yıl sonra mı anladın?"







Mithat Bey, yanlış seçim yaptığınızı düşünmenizde acaba eşinizin aldatıldığı iddiasıyla boşanma davası açmasının, şiddet uyguladığınız iddiasıyla üç ay uzaklaştırma kararı çıkartmasının ve de evliyken edindiğiniz servetin yarısını boşanma tazminatı olarak istemesinin payı olabilir mi? Sebep ne olursa olsun bu paylaşım hiç şık olmadı.



İŞLERİ BÜYÜTTÜLER

Kadın girişimcilerle ilgili güzel haberler gelince mutlu oluyorum. İşte bir örnek daha... Ayakkabı ve çanta markası kuran girişimci kadınlar Nilgün Toktaş ve Aslı Manav, işlerini büyütmüş. İki ortak, Nişantaşı'nda üçüncü mağazalarını açtı.







Hem büyümelerinin sevincini paylaşmak hem de yeni mağazalarının açılışı için davet veren Toktaş ve Manav'ı, iş ve cemiyet hayatından dostları da yalnız bırakmadı. Tasarımından imalatına ve satışına kadar her aşamasında işin başında olan Nilgün Hanım ve Aslı Hanım'ın yolları açık olur inşallah.



CEMİYETTEN MECLİS'E

14 Mayıs'taki seçimle Meclis'e, cemiyet hayatından da bir isim girdi. ANAP ve CHP milletvekilliği yapan Prof. Dr. Aydın Ayaydın'ın kızı Derya Ayaydın, AK Parti'den İstanbul milletvekili seçildi.







Ailesi iş dünyasında çok tanınan ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından biri olan Derya Ayaydın'ı ilk kutlayanlardan biri amcası Nejdet Ayaydın oldu. Türkiye'nin ünlü bir kadın giyim markasının yönetim kurulu üyesi olan Nejdet Bey, "Aslan yeğenim seninle gurur duyuyoruz, vekilliğin ülkemize hayırlı olsun" dedi. Cemiyet hayatından isimlerden de birçok kutlama mesajları alan Derya Hanım'ı ben de tebrik ediyorum.



BEBEK SAHİLİNDE ORTAYA ÇIKTILAR

3.5 yıllık flörtün ardından Aralık 2020'de sessiz sedasız Malta'da evlenen Vedat Alaton ile Seda Söğütlü Bebek'te ortaya çıktı. 58 yaşındaki Vedat Bey, evlendikten kısa süre sonra ikinci kez baba olmuştu.







1999'da Femke Diskois ile yaptığı evliliğinden de bir çocuğu olan Vedat Bey, ikinci çocuğuna, 2016 yılında vefat eden babası İshat Bey'in adını vermişti. Çocuk sahibi olduktan sonra pek ortaklarda görünmeyen çiftin çok mutlu olduğunu duyuyordum. Uzun süre sonra Vedat-Seda Alaton çiftine Bebek sahilinde rastladım. Gayet mutlu görünüyorlardı, Allah bozmasın...