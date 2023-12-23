Yılın sonuna doğru, sosyetede bir biri ardına bombalar patlıyor! Önceki gün, Esra Tara'nın, genç bir spor hocasıyla aşk yaşadığını yazmıştım. Şimdi de bomba bir ayrılık haberi var. Gerçi ben bu ayrılığın sinyalini günler öncesinde almış ve 9 Aralık'ta da bu köşede yazmıştım. Alara Mildon'un, önceki hafta, 12 Ağustos'ta Monako'da evlendiği eşi Doğukan Dudaroğlu'nun fotoğraflarını ve soyadını sosyal medya hesabından sildiğini fark etmiş ve aralarında tatsız bir durum olup olmadığını sormuştum. Alara Hanım da, "Bebiş beklediğimiz için nazardan korktum" diye cevap vermişti.







Çok inandırıcı gelmemiş ve yanılmış olmayı dilemiştim; yanılmamışım! Doğukan Dudaroğlu'nun, ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi'yi tuttuğunu ve Kezban Hanım'ın da boşanma davası açtığını öğrendim; çok da şaşırdım. Çünkü daha 5 ay önce evlenmeleri bir yana, Alara Hanım 6 aylık hamile, üç ay sonra kızını dünyaya getirecek. Bu arada Alara Hanım, boşanacağını, iş için gittiği Afrika ülkesi Kongo'da öğrendi.







Oradan, doğacak kızı üzerinden eşine bir mesaj da gönderdi! Karnını tuttuğu bir fotoğraf paylaşıp altına da "Canım kızım, ben ömrüm boyunca, dedemin ve babamın kızı olmanın gururuyla yaşadım, sen de deden ve dayınla ömür boyu gurur duy, onların şansı ol" yazdı. Anlaşılan, para pul konusunda değil ama velayet konusunda büyük sıkıntılar yaşanacak.



BU KEZ İSTANBUL'DA BULUŞTULAR

Oğlu Ömer, Real Madrid'in basketbol takımına transfer olunca Demet Şener Madrid'i komşu kapısı yapmıştı. 27 Ağustos'ta Ömer'i eski eşi İbrahim Kutluay ve kızı İrem ile Madrid'e götüren Demet Hanım, oğluyla hasret gidermek için üç kez daha Madrid yollarına düşmüştü.







Oğlu hep burnunda tüten Demet Hanım, dün yine oğluna kavuştu. Ama bu kez Madrid'e gitmedi; okulu Noel tatilini giren Ömer İstanbul'a geldi. Dün konuştuğum Demet Hanım'ın mutluluğu sesinden belliydi. Ömer, 4 Ocak'a kadar buradaymış, hem Demet Hanım'ın hem de İbrahim Kutluay'ın gözü aydın.



SÜRPRİZ AŞK!

Serdar Bilgili'nin yeğeni Sinan Temo ile Mina Dilber'in 5.5 yıllık evliliği, geçen yıl ağustosta bitmişti. Aşk orucunu ilk bozan Mina Dilber olmuş, İstanbul Michelin Rehberi'nde iki yıldız alan tek restoranın yaratıcısı Fatih Tutak ile yeni bir aşka yelken açmıştı.







Duydum ki Sinan Temo da gönlünün yeni sultanını bulmuş. O da tanıdık bir isim: Türkiye'nin ilk moda blogger ve influencer'larından olan ve kendi moda markasını yaratan Yasemin Öğün. Yıllardır Azur Kebudi ile flört eden Yasemin Öğün'ün bu aşkı ne zaman bitti bilmiyorum ama kısa süre önce flört etmeye başladığı Sinan Temo ile çok mutluymuş.



İLK SERGİSİ BUGÜN BİTİYOR

Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım ve Reklam mezunu olan Türkiye'nin tescilli güzellerinden Banu Sağnak, geçen hafta ilk kişisel sergisini bir davetle açmıştı. 'Boyalı Yüzlü Rahipler & Çocuk Keşişler' adlı sergisindeki 11 eserin hepsi gerçekten görülmeye değer.







Lale Vakfı Cam Salon'daki serginin yarın son günü. Hafta sonu sanatsal takılmak isterseniz, 'Boyalı Yüzlü Rahipler & Çocuk Keşişler' sergisi çok güzel bir alternatif olabilir.



YENİLİKÇİ OLMAK YETMEZ!

Influencer Ezgi Fındık, sosyal medya aleminde herkesin aynılaştığından yakındığı bir story paylaştı. "İşimiz yenilikçi olmak değil mi, ben mi yanlış anladım" diyen Fındık, haksız da sayılmaz. Fındık'ın değinmek istediği konuyu anlasam da, sığ yaklaştığını düşünüyorum.







Özellikle sürdürülebilirlik son derece önemliyken, konuya asıl bu açıdan bakıp eleştirmesini beklerdim. Çünkü yaptıkları işte maksat, sadece farklılıklar sunup birilerini influence etmek (etkilemek) değil, takipçilerini daha bilinçli hareket etmeye yönlendirmek de olmalı. Konu alışveriş de olsa, sağlık da olsa, farklı konular da olsa... Sizce de öyle değil mi?



FİLE ÇORAPLA SINIFTA KALDI

Cemiyet hayatının en zarif isimlerinden Bettina Machler, her zaman şık tercihler yapsa da bu sefer küçük bir hata yüzünden sınıfta kaldı! Bettina Hanım'ın Gala Modern'in gecesinde giydiği payetli elbisesi çok şık ve çok da yakışmıştı.



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Saç ve makyaj tercihi de öyle. Ancak aksesuar seçimlerinde maalesef büyük hatalar yapmış. Özellikle file çorap ve yine file çorap ayakkabısı şıklığına leke sürmüş! Öncelikle midi boy bir elbisenin altına bu tarz bir ayakkabı seçmek bacak boyunu çok kısa gösterir ki, öyle de olmuş. Ayrıca file çorap ve ayakkabı da hiç uyumlu olmamış.



TREND RADARI







Bu kış şık kıyafetleriniz içinde üşümeyeceksiniz. Çünkü battaniye gibi şallar sezonun en popüler aksesuarları... Özellikle ekoseli büyük boy şallar hem şıklığınıza hareket katacak hem de içinizi ısıtacak.







Küpelerde boyutlar büyürken, materyallerde metaller öne çıkıyor. Büyük boy altın veya gümüş renkli geometrik küpeler sezonun en karizmatik parçası.