20 Temmuz'da nikah kıyan ve 12 Ağustos'ta Monako'da dillere destan bir düğün yapan Doğukan- Alara Mildon Dudaroğlu çiftinin beş ayda boşanmaya karar vermesi sosyetede şok etkisi yarattı. 9 Aralık'ta çiftin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaştığını; 23 Aralık'ta da, Doğukan Dudaroğlu'nun, ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi'yi tutup altı aylık hamile eşine boşanma davası açtığını ilk bu köşede okumuştunuz.







Herkesin merak ettiği konu, bu kadar kısa sürede aralarına ne girdiği! Sosyetede konuşulanlara göre, meğer Mildon 'istenmeyen gelin'miş! Dudaroğlu'nun ailesi, bu evliliğe karşıymış! O yüzden Monako'da yapılan düğün masraflarına karışmamış.







Doğukan Bey, milyon Euro'ya mal olan düğün için kredi çekmiş. Alara Hanım da eşinden, kendisini istemeyen ailesiyle görüşmesini istememiş. Bu konu mu altı aylık evliliği bitirdi yoksa başka sebep mi var bilmiyorum; yakında öğreniriz.



KIZLARI İÇİN YILBAŞI SOFRASI KURMUŞ

Şarkıcı olduktan sonra neredeyse her yılbaşında çalışan Defne Samyeli'nin bu yılbaşında sahnede değil evde olduğunu öğrendim. Bu yılbaşında çalışmak istemeyen Samyeli, yeni yıla kızlarıyla birlikte girmek istemiş.







Kızları Deren ve Derin Talu ile onların yakın arkadaşları için evinde çok güzel bir yılbaşı sofrası kurmuş. Masayı çok güzel süsleyip yemekleri de kendi elleriyle yapan Defne Hanım, kızları ve arkadaşları ile çok keyifli bir yılbaşı geçirmiş. Bence de en güzel yılbaşı, aileyle birlikte evde geçirilen yılbaşı...



ARKADAŞLARI İÇİN MEKAN KAPATMIŞLAR

Sosyetede yılbaşında ev davetleri artarken bu yılbaşında sosyetenin ünlü bir çiftinin, ev sıcaklığını İstanbul'un gözde bir mekanına taşıdığını öğrendim. Selin-Mehmet Tara çifti, 2024'e, çocukları, yakın arkadaşları ve onların çocuklarıyla hep birlikte girmek istemiş.







Bunun için eve sığmayacaklarını düşünen Tara çifti, Burak Beşer'in sahibi olduğu Bebeköy'deki ünlü mekanı kapatmış. Davetlilerin bazılarının Selin Habbab, Aslı Sarı Ozan, Ece Sükan, Esin Maraşlıoğlu Yılmaz olduğunu öğrendim. Çoluk çocuk hep birlikte çok güzel bir yılbaşı kutlamışlar.



YILBAŞINDA ATİNA'YI FETHETMİŞİZ!

Yeni yılı Komşu'da karşılayan bir arkadaşım "Neredeyse Atina'nın tamamı Türkçe konuşuyordu" dedi! Komşumuzla aramızda sıcak rüzgarların esmesi, Atina'nın en ünlü kulübünün hem basketbol hem futbol takımını Türk hocaların çalıştırması, Atina'yı Türkler için gözde tatil yeri haline getirmiş.







Özlem Yıldız- Mete Vardar, Şükrü Özyıldız- Sibil Çetinkaya, Burcu Şendir ile Can Helvacıoğlu yeni yıla Atina'da girmiş. Arkadaşım, Atina'nın en ünlü mekanlarının yarısından fazlasının Türk olduğunu söyledi. Yakında o mekanları tamamen doldururuz.