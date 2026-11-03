Hafta sonu biri İspanya Madrid'de, diğeri Bulgaristan Sliven'de motor sporları dünyasından iki izdivaç gerçekleşti! Formula 1 dünyasının en etkili 50 ismi arasında gösterilen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçler Toprağı, uzun süredir aşk yaşadığı

Deren Ertaş ile Madrid'deki Türk Konsolosluğu'nda nikah masasına oturdu. Geçmişte çok başarılı bir ralli pilotu olan, Formula 1'i yıllar sonra yeniden İstanbul'a kazandıran imzayı atanlardan biri olan Eren Üçlertoprağı, bu kez özel hayatının en özel imzasını attı.

Bir ömür mutluluğa imza atan diğer isimler ise; yıllarca Burcu Çetinkaya ile yarışan copilot Çiçek Güney ile 2026 Türkiye Pist Şampiyonu olan motosiklet pilotu ve işadamı Altuğ İnan'dı.

Birçok kez mutluklarına şahitlik ettiğim Eren Üçlertoprağı ile Deren Ertaş'tan böyle bir mutlu son bekliyordum ancak flört ettiklerini bile duymadığım Çiçek Güney ile Altuğ İnan'ın izdivacı sürpriz oldu. Yaklaşık 50 kişinin mutluluklarına şahitlik ettiği Çiçek Güney-Altuğ İnan çiftine de, Eren Üçlertoprağı- Deren Ertaş çiftine de bir ömür mutluluklar diliyorum.



MİAMİ'DE TRUMP'A MAKYAJ YAPTI

Hande Erçel, Melisa Aslı Pamuk ve Fahriye Evcen gibi birçok ünlünün makyajlarına imza atan, yurt dışında da tanınan makyaj sanatçısı Serhat Şen, bu kez ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Tiffany Trump'a makyaj yapmak için Miami'deydi.

Donald Trump'ın ikinci eşi Marla Maples'ten olan, internet fenomeni, şarkıcı ve model Tiffany Trump, bir dergi çekimi için makyajını Serhat Şen'e yaptırmak istemiş ve onu Miami'ye davet etmiş.

Tabii Serhat yine döktürmüş ve ortaya çıkan makyajdan Trump çok memnun kalmış. Serhat Şen, böylece, Heidi Klum, Adriana Lima ve Eva Longoria'nın ardından Tiffany Trump'ı da listesine eklemiş oldu, tebrik ediyorum.



SANATÇILARLA YARIŞIYORLAR

Paris'te kurdukları moda markası ile ülkemizin adını her fırsatta dünyaya duyuran Ayşe-Ece Ege kardeşlerden bir büyük başarı daha. İstanbul'un mimari mirasından ilham alan "Hagia Sophia" tasarımıyla, Londra'nın dünyaca ünlü sanat ve tasarım müzesi Victoria and Albert Museum'da 7 Kasım'da açılacak olan "Konstantinopolis'ten İstanbul'a:

Bir Şehir, İki İmparatorluk" sergisinde yer alacaklar. Markalarının ikonik İstanbul Contrast koleksiyonundan seçilen "Hagia Sophia" adlı tasarım, sergide çağdaş dönemi temsil eden tek eser olarak sunulacak. Ege kardeşler sanatçılarla yarışır hale geldi, bravo...



SEVGİLİSİ DE FANATİK ÇIKTI

Yelda Süren ile 25 yıllık evliliklerini bitirdiklerini ilk bu köşeden öğrendiğiniz Galatarasay'ın 38. başkanı Burak Elmas'ın ünlü oyuncu Tuğçe Koçak ile yeni bir aşka yelken açtığını da ilk ben yazmıştım. Yazdan bu yana flört eden aşıkların çok mutlu olduğunu duyuyorum.

Bu arada Tuğçe Koçak'ın da en az sevgilisi kadar fanatik bir Galatasaraylı olduğunu öğrendim. Aşıklar, Galatasaray- Fenerbahçe maçına birlikte gittiğinde Tuğçe Koçak'ın sevgilisine eşlik etmek için stada gittiğini sanmıştım. Meğer o da, Galatasaray'ın hiç bir maçını kaçırmıyormuş.