Özgün aşk senaryosu yazacak kimse yok mu?

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Bu hafta vizyona giren filmler arasında kıyasıya bir rekabet olması bekleniyordu ancak gişe rakamları herkesi şaşırttı. Başrollerini Barış Arduç, Elçin Sangu ve Cengiz Bozkurt'un paylaştığı 'Mutluluk Zamanı', ilk üç günde 187 bin 360 seyirciye ulaştı. Aynı gün vizyona giren bir diğer yerli film; Şener Şen'in başrolünü oynadığı 'Yol Ayrımı'ydı. Bu film, 137 bin 266 gişe rakamıyla başlangıç yaptı.

Ancak asıl şaşırtıcı olan gişe rakamları değil; 'Mutluluk Zamanı'nın 2011 yapımı 'Crazy, Stupid, Love' (Çılgın Aptal Aşk) adlı Hollywood filmiyle benzerliği oldu. İzlerken 'Tesadüftür herhalde' dedim. Ancak film ilerledikçe sahnelerin, karakterlerin, diyalogların ve kıyafetlerin bile bire bir aynı olduğunu fark ettim. 'Crazy, Stupid, Love' sahne sahne incelenmiş ve 'Mutluluk Zamanı'nda farklı karakterler ve farklı mekanlarla hayata geçirilmiş. Anlaşılan o ki; 'Mutluluk Zamanı' diye 'Crazy, Stupid, Love'ı ikinci kez izlemeye gitmişiz! Efendim, filmin senaryosu oyuncu Buğra Gülsoy ile Ali Erkan Ersezer'e aitmiş! Kendilerini bu özgün(!) senaryo için tebrik ederim!

Tabii hikaye biraz evrilmiş; esas oğlanın çapkınlık yapabilsin diye tipini düzelttiği adam, esas kızın babası değil, abisi olmuş. Barış Arduç'un canlandırdığı 'mutluluk uzmanı Mert' ile Ryan Gosling'in canlandırdığı 'Jacob', özellikler bakımından aynı. İkisi de, bekar hayatı yaşamanın püf noktalarını partnerleriyle paylaşıyor. Çünkü esas kıza giden yol, bu tavsiyelerden geçiyor. İki karaktere de bol bol özgüven yüklemesi yapılıyor.





'Mutluluk Zamanı'



SAHNE SAHNE ALINTILANMIŞ

Gelelim iki film arasındaki benzer sahnelere...

SAHNE 1/YOL: Barış Arduç'un canlandırdığı 'Mert', Cengiz Bozkurt'un oynadığı 'Tarık' ile yolda buluşuyor. 'Mert' elinde dondurmasıyla geliyor; bir yandan dondurma yiyip diğer yandan 'Tarık'a tavsiyeler veriyor. Diğer filmde ise Ryan Gosling, elindeki pizzayı yiyip yürüyerek geliyor. İki sahnede de, karakterlerin stil değişimleri konuşuluyor.

SAHNE 2/YEMEK: İlk defa çapkınlık yapacak olan 'Tarık', bir kadınla heyecanlı bir yemeğe çıkıyor. Diğer filmde, 'Cal'ın çapkınlık yemeğinde de aynı planlar ve aynı kıyafetlerin kullanıldığını görüyoruz.

SAHNE 3/SPOR SALONU: 'Mert' ve 'Tarık' spor salonuna gidiyor. Diğer filmde 'Cal' ve 'Jacob' da salona gidiyor. Bu sahnelerin birinde 'Soyun', diğerinde ise 'Ayakkabılarını çıkar' repliklerini duyuyoruz.





'Crazy, Stupid, Love'



GÖRÜNTÜLERE HAKSIZLIK EDEMEM

'Crazy, Stupid, Love' filminin senaryosunun evrilerek bize tekrar izletilmesi eleştirilere yol açsa da, 'Mutluluk Zamanı'ndaki o muazzam görüntülere haksızlık edemem. 'Mutluluk Zamanı'; 'Crazy, Stupid, Love'dan daha iyi çekilmiş bir film. Bu, Şenol Sönmez'in Hollywood standartlarında bir yönetmen olduğunu gösteriyor bize. Oyuncular da öyle... Cengiz Bozkurt filmde adeta döktürmüş. Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun uyumu ve aşkları zaten kusursuz. Burada sorun; bu kadar başarılı ismin, yabancı filmle böylesine büyük benzerlikler taşıyan bir yapımda habersiz bir şekilde rol alması bence. Bir de Buğra Gülsoy ve Ali Erkan Ersezer'in de 'Bu senaryoyu biz yazdık' diye ortada gezinmesi... Şimdi size sorarım; Barış Arduç-Elçin Sangu ikilisi için özgün bir aşk senaryosu yazacak kimse yok muydu bu ülkede?

