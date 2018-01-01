‘Hayalim her zaman çocuklar için bir şeyler yapmaktı’

Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü’nün açılışıyla bir hayalini gerçekleştiren Başkan Aziz Yıldırım, “Buraya Beşiktaşlı ve Galatasaraylı aileler de gelsin, çocuklarımızı eğitelim” dedi

İyisiyle kötüsüyle bir yılı daha geride bıraktık. Şimdi gelelim yeni yılın ilk gününü nasıl geçireceğimize... Sizi çocuklarınızla birlikte Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Maraton Fenerium mağazasının alt katında bulunan Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'ne davet ediyorum.

'Şimdi durduk yerde nereden çıktı bu? Maç olmayan bir gün neden stada gidelim?' diyebilirsiniz. Fenerbahçe taraftarları çağrım sadece size değil; Galatasaraylı ve Beşiktaşlılar, size de sesleniyorum. Aslında bu çağrıyı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım yapıyor ve "Hangi kulübün taraftarı olursanız olun, çocuklarınızı buraya getirin" diyor. Hem fanatik Fenerli, hem de büyük bir 'Pepee' aşığı olarak gittiğim Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'nün kendisinin hayali olduğunu anlatıyor.

Kulübün hayata geçirilme hikayesi ise şöyle: Aziz Başkan'ın kafasında uzun zamandır çocuklar için bir şey yapmak varmış. Yıldırım, bu fikrini Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'nün kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ve eşi Kıraç ile paylaşmış. Böylece ortaya güzel ve örnek bir proje çıkmış.

Düşyeri'ne gittiğimde Aziz Başkan etrafa gülücükler saçıyordu. Ne yalan söyleyeyim; onu Fenerbahçe maç kazandığında bile bu kadar neşeli görmemiştim. Başka bir sevinçti bu; çocuklar için bir şey yapmak, hayal ettiğinden fazlasını görmek ve çocukların bir şeyler ürettiğine tanık olmak Yıldırım'ı ayrıca mutlu etti.

Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'yle ilgili konuştuğum Başkan Yıldırım, "Şule Hanım ile Kıraç Bey'in öncülüğünde ve onların idaresinde hayata geçti bu proje. Sizlerden ve tüm ailelerden destek bekliyoruz" dedi. Hatta herkese örnek olacak bir cümle de ekledi: "Buraya Galatasaraylı aileler de gelsin, Beşiktaşlı aileler de... Herkes buraya gelsin ki, biz burada çocuklarımızı eğitelim, geleceğe hazırlayalım. Buranın güzel bir farkındalık yeri olmasını istiyoruz."

KIZININ ELİNİ HİÇ BIRAKMADI

Günün sürprizlerinden biri; Aziz Yıldırım'ı, ilk kez eşi Gonca Yıldırım ve küçük kızları Yaz ile birlikte görmekti. Onlarla birlikte 'Pepee' bile izledik. Aziz Başkan'ı çocuklarla birlikte 'Pepee' izlerken ve havaya püskürtülen karla birlikte eğlenirken görmek, çok enteresan bir histi. Başkan'ın çocuklarla inanılmaz bir iletişimi var; hepsine sevgi dolu gözlerle baktı ve onlarla tek tek ilgilendi. Fenerbahçe Düşyeri Teknoloji Deneyimi'nde uçak yapan çocukların ortaya çıkardığı işleri görünce şaşırıp nasıl yaptıklarını sordu. Çocukların oynadığı tiyatro oyununu da pür dikkat izledi. Bu sırada da kızı Yaz'ın elini bir an bile bırakmadı.



TRANSFER KONUŞMUYOR

Başkan'la birlikte çocuklarla sohbet ettikten sonra 'Pepee ile Sevmek Zamanı'nı izlemek için tiyatro salonuna geçtik. 'Pepee' ile sevgi, macera ve keşif dolu harika bir gösteriye hazırız. Müzikler, danslar, şarkılar ve dahası... 'Pepee', müzikli gösterisi 'Sevmek Zamanı' ile karşımızda... Başkan, 'Pepee'yi küçük kızı Yaz ile gülerek seyretti.

Gösterinin sonunda çocuklarla pasta kesen Aziz Başkan, daha sonra kulübün duvarına "Yeni yıl ülkemize barış ve kardeşlik getirsin. Fenerbahçe şampiyon olsun" şeklindeki yeni yıl dileğini yazdı.

Tam da o anda Başkan'a "Transferlerle ilgili bir gelişme var mı?" diye bir soru soruluyor. Yıldırım, "Transfer sormayın, burada çocuklarla eğleniyoruz, bunları konuşacak yer değil burası" diyor.



CİNSİYET EŞİTLİĞİ İLKESİ

Bazen sert tavırlarıyla otoriter, bazense ılımlı bir tablo çizen Başkan'ın aile babası ve eş halini çok sevdim. Ailesinin yanında transfer konuşmaması ise ayrıca alkışı hak ediyor. Bravo sana Aziz Başkan! İnşallah 2018 dileğin de kabul olur ve şampiyonluk mutluluğunu yaşarız.

Peki Fenerbahçe Düşyeri'nde neler var, neler yok? 360 derece, anne-çocuk ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulan Fenerbahçe Düşyeri, ebeveynler kahvelerini içip keyifli bir sohbet ederken, çocuklarını görebilecekleri bir alanda özel içeriklerle eğlenerek öğrendiklerine şahit oldukları, hiçbir yerde olmayan çocuk oyunlarını izleyebildikleri, çocuklarını kaliteli tiyatro oyunları ile buluşturabildikleri çok özel bir alan.

Yeni nesil, Fenerbahçe Düşyeri Deneyim Kulübü'nde birbirinden eğitici ve eğlenceli deneyimlerle eğlenerek gelişiyor. Deneyim atölyeleri, STEAM alanları olan bilim, sanat, matematik, teknoloji, mühendislik alanlarında gerçekleşiyor. 'Kodlama nedir?'den teknolojik tasarımlara kadar uzanan geniş bir yelpazede deneyim şansı bulan hem kız, hem de erkek çocuklarımız, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesiyle STEAM alanlarında keşif yapma imkanı buluyor.

KEŞFEDİYOR, ÖĞRENİYOR VE DENEYİMLİYORLAR



Fenerbahçe Düşyeri Bilim Deneyimleri: Eğlenceli ve eğitici bir yaklaşımla çocukların bilimin muhteşem dünyasını keşfetmesini sağlayan Bilim Deneyimleri, sanatla harmanlanan renkli ve yaratıcı bir platform olarak çocuklarla buluşuyor.

Fenerbahçe Düşyeri Mühendislik Deneyimleri: Toplumsal cinsiyet eşitliği bilinciyle hem kız, hem de erkek çocukların mühendislikle tanıştıran Mühendislik Deneyimleri; yaratıcı fikirler, parlak çözümler ve üreticiliğin ortaya çıkmasını sağlayan bir platform sunuyor.

Fenerbahçe Düşyeri Matematik Deneyimleri: Eğlenceli eğitim modeliyle matematiği çocuklara sevdirmeyi amaçlayan Matematik Deneyimleri'nde; tüm çocuklar, sanat ve yaratıcılığın matematikle nasıl buluşabileceğini keşfediyor.



DÜŞYERİ SAHNE

Fenerium Düşyeri Sahnesi, çocuklara doyumsuz ve tarifsiz bir deneyim yaşatıyor. Macera, keşif, eğlenceli şarkılar ve yaratıcılık dolu tiyatro oyunları ve müzikallerine interaktif katılımla dahil olan çocuklar, unutulmaz bir sanat deneyimi yaşıyor. 'Hazine Macerası' müzikali ve 'Pepee ile Sevmek Zamanı' mutlaka izlenmeli.



VE DOĞAL KAFE...

Fenerbahçe Düşyeri Cafe, çocuklara ve ailelerine lezzetli ve güvenilir gıda hizmeti sunuyor. Çiftlikten gelen taze süt, çiftlik yoğurdundan ayran ve katkısız limonata; Fenerium Düşyeri Cafe'de konuklarla buluşuyor. Dondurmanın en doğalı ve en katkısızı, anne elinden çıkmış ev yapımı zeytinyağlılar; sağlık ve lezzeti bir araya getiriyor. Bu kafede patatesler yağda pişmiyor, fırında kızarıyor ve bu nar gibi kızarmış patateslere ev yapımı katkısız ketçap ve mayonez eşlik ediyor.

MİNİK YAZ DA ÇOK SEVDİ

4 yaşındaki Yaz, üzerinde isminin yazılı olduğu atkıyı boynundan çıkarmadı. Yaz, kulüpteki aktivitelere büyük ilgi gösterdi.

KARLAR ALTINDA OYUN

Etkinlikte havaya püskürtülen karlar, Başkan Yıldırım'ı da eğlendirdi. Başkan, çocuklarla oyunlar oynadı.

'FB ŞAMPİYON OLSUN'

Duvara dileklerini yazan Yıldırım, yeni yılın barış ve kardeşlik getirmesini, bir de sarılacivertlilerin şampiyon olmasını diledi.