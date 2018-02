Mehmetçik için sevgi ilmeği hareketi

Onlar, Afrin’e operasyona giden Mehmetçik üşümesin diye atkı, bere örüyor. Hülya Koçyiğit ve Demet Akalın’ın da destek verdiği kampanya çığ gibi büyüyor!

Vatanımızı çok seviyoruz ve birlik beraberliğimizi her zaman korumalı; bunu bozmaya, ülkemizi karıştırmaya çalışanlara inat nasıl birbirimize kenetlendiğimizi göstermeliyiz. Şimdiyse vakit; Afrin'de Zeytin Dalı Operasyonu'nu yürüten askerlerimizin yanında olma vakti...

Mehmetçiğimize manevi açıdan destek vermek için ülkemizin dört bir yanından pek çok kişi harekete geçti. Dualarımızla zaten onların yanındayız; bir de desteğimizi göstermek için askerlerimize atkı, bere, eldiven, boyunluk örmeye başladık. Kimler mi örüyor? Türkiye'nin en ünlü sanatçılarından Demet Akalın, Hülya Koçyiğit ve Yarını Aydınlat platformu erkeklerinin de içinde olduğu kalabalık bir genç grup...

Mehmetçiğimize ilmek ilmek destek yağıyor. Örülen atkılar, bereler, eldivenler bittiğinde; Yarını Aydınlat platformu tarafından Zeytin Dalı Operasyonu'na katılan askerlere ulaştırılmak üzere yola çıkarılacak. Bu genç grup, daha önce doğudaki köy okullarında okuyan çocuklara ilmek ilmek destek sağlamıştı. Şimdiyse Mehmetçik için il il örgü hareketini başlattılar.







AKALIN, ÖRGÜDE ÇOK BAŞARILI!

Asker kızı olan Demet Akalın, örgü hareketini haber alınca "Tabii ki ben de örerim" dedi. Ben de birlikte örgü örmek için Akalın'ın evine gittim. Ünlü şarkıcıyla bir yandan atv'deki haberleri izliyoruz, bir yandan da örgü örüyoruz... "Güzel vatanın güzel evlatları" diyor Demet, TV'de Mehmetçiğimizi izlerken... Sınırda görev yapan muhabirleri izlerken, "Onların da atkı, beresi yok, onlara da örelim" diyoruz. Bu arada Demet Akalın'ın 1999'da Basın Güzeli seçildiğini hatırlatayım... "Burunları bile kanamadan dönerler inşallah, Allah yardımcıları olsun" diyerek örmeye devam ediyor ünlü şarkıcı...

Demet'in hassasiyeti ve desteği, herkese örnek olacak nitelikte. Ayrıca örgü yeteneği de, evsahipliği de şahane!







KOÇYİĞİT'TEN MESAJ VAR

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit de Demet Akalın gibi örgü hareketine tam destek verdi. Örgüsünü örerken şöyle diyor: "Kendi canını, güzel vatanımız uğruna feda etmeyi göze alan bütün Mehmetçiklerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Peygamber ocağındaki kahramanlarımıza sevgilerimi, şükranlarımı ve dualarımı gönderiyorum."

Mehmetçiğimiz için atkıbere ören gençler arasında en çok erkekler takdiri hak ediyor. Farkındalık yaratmak ve bu harekete destek sağlamak için hepsi örgü örmeyi öğrenmiş.

Yarını Aydınlat'ın kurucusu Volkan Usanmaz, "Bu projeyle vatan için mücadele eden Silahlı Kuvvetler'imizin her zaman yanındayız. Askerlerimizin ablaları, kardeşleri ve akranları olarak, onlara küçük de olsa destek vermek istedik" diyor.

Harekete katılan gençler de vatan için her göreve hazır olduklarını vurguluyor: "Daha önce köy okullarındaki çocuklarımız ve geleceğimiz için ilmek ilmek sevgi örmüştük. Şimdi aziz milletimizin, vatani görevlerini yerine getiren, gerekirse canlarını teslim edebilecek askerlerine, içlerini ısıtacak atkı ve bereler göndermek istedik. Tüm memleket bizim... İlmek ilmek örgü gibi döşenmişse yollar, her karışa gidecek gücümüz olmalı. Eğitimimiz tamamlanınca biz de askerlik görevimizi yerine getireceğiz. Vatanın her karış toprağı bizimdir ve her karışında görev yapmaya hazırız. Şimdilik sadece örgü örerek Mehmetçiğimizin yanında yer alabilsek de, yeri geldiğinde aynı cephede savaşarak yanlarında yer alacağız."







BURUNLARI KANAMADAN ÜLKEMİZE DÖNSÜNLER

Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Ocak 2018'de Suriye'nin kuzeydoğusundaki Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Operasyonu'nu başlattı. Harekatın temel hedefi; terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları olan Demokratik Birlik Partisi (PYD) ve silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'ni (YPG) Türkiye sınırından uzaklaştırmak ve Afrin bölgesini terörist unsurlardan arındırmak... 'Savaşa hayır' diye isyan edenler bilmeli ki, terör örgütüyle savaş olmaz; bu teröristlerden arınma operasyonudur. Terör örgütüyle mücadeleye 'savaş' demenin de, 'hayır' demenin de kanımca âlemi yok.

Dilerim, Mehmetçiğimiz saçlarının teline zarar gelmeden sağlıkla ülkelerine döner.