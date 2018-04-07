İnsanın dinlediği müziğin; hem kişiliğini, hem de o anki psikolojisini ve ruh halini yansıttığı söyleniyor.

Peki ya müzik dinlediğimiz kulaklıklar stilimizi ve kişiliğimizi yansıtıyor desem? 'Yok artık!' diyeceksiniz ama aynen böyle diyorum çünkü elimde veriler var...

Kulaklıklar, teknoloji dünyasının en çok tercih edilen ürünlerinden biri. Bugüne kadar hayatımıza kaç kulaklık girdiğini düşünürsek, işin içinden çıkamayız çünkü sayısı epeyce fazladır. Kulaklık konusunda hep daha iyiyi bulma çabası içindeyizdir; en iyiyi bulana kadar değiştiririz de değiştiririz. İşte bu serüvende ruh halimizi ve kişiliğimizi apaçık ortaya koyuyormuşuz da haberimiz yokmuş.



STARLARIN MİKROFONU AYNI

Dünya çapında ünlü kulaklık markalarından Sennheiser'ın Türkiye distribütörlüğünü yürüten Bircom'un CEO'su Burçin Bircanoğlu, "Kulaklıklar; artık otomobil, cep telefonu, bilgisayar gibi bir prestij nesnesi haline geldi. Kişiliğimiz ve zevklerimiz hakkında mesajlar veren nesnelere dönüştü" diyor. Bunu duyduğumdan beri insanların kulaklarından gözümü alamıyorum! Peki ya hangi kişilikler ne tür kulaklıkları tercih ediyor?

Evinin alt katını gece kulübü yapanlar, evde parti vermeyi sevenler, mükemmel sese ulaşmak isteyenlerin son dönemdeki buluşma noktası; Levent'teki Sennheiser Deneyim Merkezi ya da Kanyon'da açılan Hifimyfi mağazasıymış.

Ses deneyim merkezinde kahvenizi yudumlarken, istediğinizi test edip, plağınızı takıp müzik dinleyebiliyorsunuz.

3 boyutlu sesle tanışmadıysanız kulaklığınızı takıp gözlerinizi kapatıyor ve dinlediğiniz şeyi adeta yaşıyorsunuz. Ses deneyim merkezinde buluşma trendine uyup siz de bu 3 boyutlu seslerin keyfini çıkarın derim.

Kulaklık seçerken aslında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Sadece fiyatına veya tasarımına göre kulaklık seçmek yanlış. Burçin Bircanoğlu, kulaklık seçerken dikkat edilmesi gereken maddeleri şöyle sıraladı: "Aktif bir yaşama sahip olan herkes, kablosuz kulaklıkları tercih etmeli. Spor yaparken hareketi kısıtlamayan, su altında bile kullanılabilen tasarımlar öne çıkıyor.

Oyun tutkunları ise daha üstün netlik ve gerçeklik hissi sağlayan modelleri tercih etmeli." Deneyim merkezinde, mikrofonlarla ilgili de bilgi aldım. Türkiye'de neredeyse tüm sanatçılar aynı mikrofonu kullanıyormuş. Rihanna, Adele, Robbie Williams ve Tarkan'ın mikrofonu aynı markaymış.