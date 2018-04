8-19 Mayıs tarihleri arasında bu yıl 71'incisi gerçekleşecek Cannes Film Festivali için geri sayım başladı. Festival, Penelope Cruz ve Javier Bardem'in başrollerini paylaştığı, Farhadi'nin yönettiği İtalyan-İspanyol yapımı 'Everybody Knows' adlı psikolojik gerilim filmiyle açılacak. Fakat kamuoyunda festivalin bu yıl çok değiştiği yönünde yorumlar var. Ben de size madde madde festivalde nelerin değiştiğini yazmak istedim...



1- Fransa'daki sinemalarda vizyona girmeyen filmlerin yarışmaya katılmasına izin verilmemesi tepkilere yol açtı. Bu misillemeye en güzel yanıt Netflix'ten geldi.

Netflix, Cannes Film Festivali'nin resmi programının yayınlanmasına birkaç saat kala, dört filmini festivalden geri çektiğini duyurdu. İyi de yaptı; hem Netflix'i yok say, hem de iyiden iyiye Oscar'ı taklit etmeye çalış. Özünü kaybetmeseydin daha iyi değil miydi?

BU YIL NURİ BİLGE YOK



2- Büyük ödül için yarışacak filmler arasında, ülke dışına çıkması yasak olan iki yönetmenin filmi de var. 'Three Faces' filmiyle Altın Palmiye için yarışacak İranlı yönetmen Jafar Panahi'nin ülkesinden ayrılması yasakken, 'Leto' filmiyle yarışacak Rus yönetmen Kirill Serebrennikov da ev hapsinde.



3- Cannes Film Festivali Direktörü Thierry Fremaux, Fransız sinema dergisi Le Film Français'ye yaptığı açıklamada; filmlerin gösterildiği salonun önünde kargaşa oluşmaması için izleyicilerin bu yıl kırmızı halı üzerinde selfie çekmelerine izin verilmeyeceğini söyledi.

Ancak bu yasağın filmi gösterilen oyuncular ve ekiplerini kapsayıp kapsamadığı henüz belirsizliğini koruyor. Bence bu karar az bile kalmış, festivale gelenlerin telefonların toplatılması daha hoş olurdu.



4- Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışacak filmler, festival başkanı Thierry Fremaux tarafından açıklandı ama gelin görün ki, listede benim dört gözle beklediğim Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filmi yok, hatta herhangi bir Türk filmi de yok.

Nuri Bilge Ceylan'ın olmadığı bir festival listesini reddediyorum.



5- Geçtiğimiz yıllarda her film için yapılan after parti, bu sene sadece birkaç film için yapılacakmış.



6- Festival komitesi bir hareketiyle daha şaşırttı. Bu seneki Altın Palmiye Ödülü için üç kadın yönetmen yarışacak. Bugüne kadar Altın Palmiye Ödülü'nü sadece bir kadın yönetmen almıştı. Fransa'dan Eva Husson 'Les Filles du Soleil', İtalya'dan Alice Rohrwacher 'Lazzaro Felice', Lübnan'dan Nadine Labaki 'Capharnaüm' filmleriyle büyük ödül için yarışacak.



7- Bu yıl filmlerin galaları öncesinde yapılan basın gösterimlerinin kaldırılması planlandı. Festival Direktörü Fremaux, böylelikle galaların daha ihtişamlı ve heyecanlı olmasını hedeflediklerini söyledi. Yahu ihtişamın basın gösterimiyle ne alakası var? Basın gösterimini kaldırmak basına saygısızlık. Sinema yazarları ve eleştirmenler filmi izleyemezse ne yazacaklar? İngiliz Guardian gazetesinin sinema eleştirmeni Peter Bradshaw, bu plana Twitter hesabından 'Neden ambargo uygulanmıyor? Bunu gerçekleştirmek o kadar zor mu?' sözleriyle tepki göstermişti. Variety dergisinden Guy Lodge da, bu uygulamanın eleştirmenler arasında iki sınıf yaratacağı konusunda uyarıda bulundu. Berlin Film Festivali'ni örnek gösteren Lodge; Berlin'de filmlerin basın gösterimlerinin sabah yapıldığını, akşam yapılacak galaya kadar ilgili haberlere ambargo uygulandığını hatırlattı. Böylelikle eleştirmenlerin düşünmek için zamanı olduğunu belirten Logde, "Bu herkesin yararına. Cannes bunu neden yapamıyor?" diye sordu. Harika soru ama Cannes bu soruyu asla cevaplayamayacak çünkü büyük değişimlerle meşgul.

VİZYON ÖNERİSİ



Kızım ve ben



Gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlanan, başrollerini Cemal Hünal ile İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı 'Kızım ve Ben', göz pınarlarınızı kurutmaya aday bir yapım. Özel Harekat polislerinin katıldığı ve gerçek mühimmatların kullanıldığı sahneleriyle dikkat çeken filmin senaristi ve yönetmeni; Murat Gürvardar. 'Kızım ve Ben' filminin mimarı ise 'Azazil: Düğüm' ve 'Azazil 2: Büyü' filmlerinden de tanıdığımız, metafizik ve bioenerji uzmanı Salih Memişoğlu. Filmin yapımcılığını ise Burak Memişoğlu üstleniyor. Pazar gününü sinemada geçirmek isteyenlere...