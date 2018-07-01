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FUNDA KARAYEL
01 Temmuz 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

Dağıtımcıyı değiştirdi

Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler 1' ve 'Karakomik Filmler 2' adlarıyla gösterime girmesi planlanan filmlerinin vizyon tarihleri belli oldu. Merakla beklenen projenin ilk halkası, 18 Ocak 2019'da seyircisiyle buluşacak. Serinin ikinci filmi 'Karakomik Filmler 2' ise 15 Mart 2019'da gösterime girecek. Ancak Yılmaz, bu kez son iki filminin dağıtımcısı CGV Mars yerine UIP ile çalışacak. CMYLMZ Fikir Sanat ve NuLook'un yapımcılığını, UIP'nin ise dağıtımcılığını üstlendiği filmleri büyük bir merakla bekliyoruz.

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