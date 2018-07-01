Hangi emoji?

Yılın en kötü filmlerinin belirlendiği Altın Ahududu Ödülleri'nde bu senenin en kötü filmi 'Emoji Filmi/ The Emoji Movie' seçilmişti. Törende toplamda dört ödül kazanan film, eleştirmenler tarafından yerin dibine sokulmuş fakat dünyada 217 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Bu başarıyı duyan Ruslar da hemen bir emoji filmi çekmeye karar vermiş, hatta Amerikalılar'dan hızlı davranıp devam filmini bile çekmişler. Umarım gelecek yılki Ahududu ödüllerine aday olmayı planlayan film, bu hafta vizyonda sinemaseverlerin beklentilerini karşılar.