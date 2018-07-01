Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Funda Karayel > Hangi emoji?
FUNDA KARAYEL
01 Temmuz 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

Hangi emoji?

Yılın en kötü filmlerinin belirlendiği Altın Ahududu Ödülleri'nde bu senenin en kötü filmi 'Emoji Filmi/ The Emoji Movie' seçilmişti. Törende toplamda dört ödül kazanan film, eleştirmenler tarafından yerin dibine sokulmuş fakat dünyada 217 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Bu başarıyı duyan Ruslar da hemen bir emoji filmi çekmeye karar vermiş, hatta Amerikalılar'dan hızlı davranıp devam filmini bile çekmişler. Umarım gelecek yılki Ahududu ödüllerine aday olmayı planlayan film, bu hafta vizyonda sinemaseverlerin beklentilerini karşılar.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN