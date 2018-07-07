Karın kasları bir türlü baklava şeklini alamayan erkeklerdenseniz hiç üzülmeyin çünkü ilham kaynağı olabilecek kişiler sizi Çeşme'de bekliyor. İlk olarak 'Zoru başarırım ama biraz zaman alır' demekle yetinin, sonra da İzmir'e doğru yola çıkın. Alaçatı'nın popüler plajı Spiaggia Grande'ye vardığınızda derin bir nefes alıp içeri girin çünkü orada 'Baklava akımının bir oyunu mu bu?' diye sorgulayacağınız sahnelere tanık olabilirsiniz. Baklava akımının öncüsü Murat Boz. Plajda yanından geçen herkes, onu görünce bu meseleye kafayı feci halde takıyor.

2018 yazına sanki herkes fit girmiş gibi... 'Ne ara hazırlandınız?', 'Gizli gizli hangi sporu yaparak bu baklavaları ortaya çıkardınız?' diye merak ederken, hafta içi Murat Boz'un baklavalarının sırrının X-Body olduğunu Hakan Uç'un haberinden öğrendik. Kendinize yeni ilham kaynakları arıyorsanız, buyurun diğer baklavalı ünlülere... Ülkemizi Avrupa'da temsil eden futbolcular Cenk Tosun, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü mesela. Biri Freiburg'da, biri Everton'da, diğeri ise Roma'da top koşturuyor. Yeşil sahalara dönmeden önce Spiaggia Grande'de yorgunluk atıyorlar, tabii onlara baklavalı kasları da eşlik ediyor. Baklavalı bir vücut daha var ki; o da Kerem Alışık. Kış sezonunda 'Frankenstein' performansı için sıkı spor yapıyordu, 'Sezon bitti' deyip formunu bozmamış; belli ki spora Alaçatı'da da devam ediyor. Bu akıma kadınlar da ayak uydurmuş. Örneğin Çiğdem Kayalı, plajdaki baklava tacını sonuna kadar hak ediyor. Biz de 'Seneye yaza artık, kısmet değilmiş' diyerek Alaçatı'da başka neler olduğuna göz atıyoruz.



