Ünlülerin tatil günlüğü

Küs olan Gülben Ergen ile Demet Akalın, Bodrum'da pişti oldu. Ergen, "Benim kimseye dargınlığım yok" dedi



'BUGÜN KÜSÜLÜR YARIN BARIŞILIR'

Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana küs olan Demet Akalın ile Gülben Ergen, önceki akşam Bodrum'da pişti oldu. Akalın, bir dönem çok yakın arkadaş olduğu Ergen'i, evli erkeklerle birlikte olduğu iddialarıyla gündeme gelmesinin ardından Instagram'da takipten çıkarmıştı. İkili, aylar sonra Gümüşlük Mimoza'da karşılaştı.

Mekana önce Akalın ve eşi Okan Kurt gitti. Bir saat sonra ise Ergen, sevgilisi Burak Törer ile restorana girerek Akalın ile ailesinin arka masasına oturdu.



'BEN HUZURLUYUM'

Ergen'in gelişinden rahatsız olan Akalın, apar topar mekandan ayrıldı. Demet Akalın'ın gidişinin ardından Gülben Ergen'in kahkaha atması dikkatlerden kaçmadı.

Akalın'ın masasının boşalmasından sonra keyfi yerine gelen Ergen, uzun süre kucağına aldığı bebekle ilgilendi. Mekan çıkışında soruları yanıtlayan Ergen, "Kimseyle dargınlığım yok; bugün küsülür, yarın barışılır. Hayat çok kısa... Ben huzurluyum" diye konuştu.



TERCİHLERİ BOZBURUM

CANSU Dere, Ece Sükan, Tanem Sivar ile Eda Özarkan-Timur Acar çifti; geçtiğimiz günlerde Marmaris Bozburun'da tatil yaptı. Birçok ünlünün aksine Bodrum ve Çeşme gibi popüler mekanları tercih etmeyen grup, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Yakın dostlar, tatillerinin en güzel karelerini ise sosyal medya hesaplarında paylaşmayı da ihmal etmedi.



KÖPEKLERİYLE KAMP YAPIYOR

OYUNCU Fulya Zenginer, tatil için İğneada'yı tercih etti. Sevgilisi Kuntay Tarık Evren ile birlikte kamp yapan Zenginer, önceki gün İğneada Longoz Milli Parkı'nda kanoyla gezintiye çıktı. Köpekleriyle kamp yapan oyuncu, "İlk kamp maceramız muhteşem geçti" dedi.



ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİ

KADIN girişimcileri bir araya getiren Alaluxa adlı platform, 2 Ağustos'ta, Yalıkavak Moon Beach'te, A Day On The Beach adında bir alışveriş şenliği gerçekleştirecek. Şenlik; Işıl Reçber, Ayfer Toprak, Burcu Erçil ve Ece Vahapoğlu gibi isimleri de ağırlayacak. Girişlerin ücretsiz olacağı etkinlik, 14.00- 20.00 saatlerinde kapılarını açacak.



ÜMİT BESEN GECESI

ARABESK fantezi müziğinin usta yorumcusu Ümit Besen, 27 Temmuz'da People Bodrum'da sahneye çıkacak. Besen; iş, cemiyet, sanat ve spor dünyasının ünlü isimlerinin de uğrak yeri olan mekanda, efsane şarkıları ile tatilcilere unutulmaz anlar yaşatacak.



KAFA DİNLİYOR

BEŞIKTAŞ'IN milli kalecisi Tolga Zengin, önceki gün Gümüşlük'teki bir mekandaydı. Arkadaşlarıyla sohbet eden ünlü futbolcunun keyfi yerindeydi. Zengin, iki saat kaldığı mekandan tek başına ayrıldı.



PEKKAN, BODRUM SEZONUNU AÇTI

AJDA Pekkan, Bodrum tatiline başladı. Önceki gün Milas Havalimanı'nda görüntülenen Süperstar, gazetecileri karşısında görünce şaşırdı. Gazetecilere "Burada ne yapıyorsunuz?" diye soran Pekkan, tadilatta olan evindeki işlerin bitmek üzere olduğunu söyledi. "Üç-dört günlük tatil için geldim. Her şey iyi gidiyor" diyen ünlü yıldız, bir soru üzerine çocuk özlemi duyduğunu da söyledi. Pekkan, aşk hayatıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.



YUNANİSTAN'DA AŞK TAZELEDİLER

ÜNLÜ oyuncu Burak Hakkı, Yunan aşkı Hara Pappa ile Yunanistan'da tatil yapıyor. Bir süredir Saroz Körfezi'ndeki bahçesinde organik tarımla uğraşan Hakkı, işlerine ara verip sevgilisinin yanına gitti. Çifte, Pappa'nın ailesi de eşlik etti.



ERÇETİN'DEN DARBUKA ŞOV

ŞARKICI Candan Erçetin, önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro'da konser verdi. Konserinin sonuna doğru Balkan ezgileri ile coşkuyu katlayan sanatçı, darbuka performansı ile de parmak ısırttı. Daha önce söylediği yöresel bir şarkı için Yunan bir sanatçıya telif ödeyen Erçetin, 'Şimdi bir Yalova türküsü söyleyeceğim ama telif öder miyim bilemiyorum. Ezgilerimize sahip çıkmalıyız. Yoksa birileri bizim yerimize sahip çıkıyor" dedi.



TATİL KAFASI

OKTAY Kaynarca ile Ozan Güven, Bodrum'da tatil yapıyor. Sakallarıyla dikkat çeken iki ünlü oyuncunun, tatil nedeniyle kendilerini iyice bıraktığı, hatta Kaynarca'nın kilo aldığı görüldü.



ERDAL BAKKAL SÜRPRİZİ

LEYLA ile Mecnun dizisinde canlandırdığı Erdal Bakkal tiplemesiyle fenomen olan Cengiz Bozkurt, Bodrum tatilinde hayranlarının sürpriziyle karşılaştı. Hayranları, Bozkurt'un arabasına 'Çay Erdal Bakkal'da içilir' yazdı.