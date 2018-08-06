‘Güzelliğimi anneme borçluyum’

Eğer Kıbrıs'ı sadece casinoları, aşırı sıcaklığı, nemi ve sahilleriyle biliyorsanız yanılıyorsunuz. Akdeniz'in gözbebeği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), birçok güzellik ve yeniliğe evsahipliği yapıyor. Bunlardan en yenisi; Limak Holding'in dev yatırımı, Bafra bölgesinde açılan Limak Cyprus Deluxe Hotel. Otel, açılışının ardından hemen büyük bir sürpriz yapıp dünyaca ünlü yıldız, Hilton otellerinin varislerinden Paris Hilton'u adaya getirdi.



LOPEZ GİBİ OLMADI

Tabii bu o kadar kolay olmadı. Rumlar ne zaman Kuzey'de güzel bir şey olacağını duyunca hemen müdahale ettikleri için bunu da engellemek istediler. Hatırlayacaksınız; Jennifer Lopez, 2010'da, KKTC'de vereceği konseri Rumlar'ın engellemesi nedeniyle iptal etmişti. Ama bu kez başarılı olamadılar çünkü Paris, Jennifer'a benzemedi. KKTC devleti, güneydeki Kıbrıs Rum Yönetiminin baskılarıyla güzelliklerden mahrum kalmayacaklarını gösterdi. Bu konuda ilk tebrik edilmesi gerekenler ise Limak Holding yönetimi ve Paris Hilton. Paris Hilton, Platinum Rush European 2018 turnesi kapsamında özel bir partide DJ'lik yapmak için İbiza'dan Limak'ın özel jetiyle KKTC'ye geldi. Herkesin merak ettiği soru; 'Pasaportuna KKTC giriş damgası vurulacak mı?'ydı Hayır, bizler nasıl kimliğimiz ve beyaz kağıtla giriyorsak, o da o kağıtla işlem yaptırdı ve VIP bölümünden tam dokuz bavuluyla geçti.



PARİS'E ÖZEL LAZER ŞOV

Paris Hilton'un DJ performansı sergileyeceği gecede lazer şovundan havai fişeğine, sahne tasarımından misafirlerin ellerinde tutacağı fenerlere kadar her şey en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştü. Güzel yıldızla performansı öncesi bir araya geldik, işte anlattıkları.....

Paris Hilton, gelmeden önce KKTC'yi araştırdığını söylüyor: "Harika bir tarihi ve otelleri var. Otelcilik yapan bir aileden geldiğim için gideceğim yerlerde baktığım ilk şey, oteller oluyor. O nedenle Limak Cyprus Deluxe Hotel'i de çok beğendim, harika bir yatırım olmuş. Daha önce bir arkadaşım balayına gelmişti buraya; kim bilir belki ben de gelirim."



'HEM İYİ, HEM KÖTÜ'

Kendisine "Şöhretle nasıl başa çıkıyorsunuz?" diye soruyorum, "Çok güzel soru" diye başlayıp şu yanıtı veriyor: "Çok zor. Şöhretin hem iyi, hem de kötü yanları var. Ben bu endüstrinin içine doğdum, 20 yıldır bu sektördeyim. Başarılı haberlerinizle, yardım haberlerinizle mutlu olurken hakkınızda çıkan kötü haberlere de maalesef üzülüyorsunuz; bu da böyle bir denge. Negatiflik yüzünden çok kriz yönetiyoruz."



'DOĞALLIĞI SEVİYORUM'

"Çok klasik bir soru belki ama sormak adettendir; güzelliliğinizin sırrı nedir?" diyorum, gülerek "Güzelliğim annemden geliyor ve tabii doğallık" diyor. Suratına zararlı içeriği olan hiçbir ürünü sürmüyor ve güneşten korunuyormuş.



'SEYAHATİ SEVİYORUM'

Paris Hilton aslında tam bir gezgin. DJ'lik performansı için sürekli ülke ülke, şehir şehir geziyor. "Yorulmuyor musunuz?" diye sorduğumda, "Çok heyecanlanıyorum, çok seviyorum seyahat etmeyi" diyor ve büyük dedesinin de hâlâ çalıştığını ve onun o yaşta çalışmasını örnek alacağını söylüyor.



KIBRIS'IN EN BÜYÜK AQUA PARKI

SON yıllarda Kıbrıs'a yapılan en büyük turizm yatırımı olan Limak Cyprus Deluxe Hotel; Paris Hilton'dan sonra da sürprizlerine devam edecek. Yolunuz buralara düşerse; berrak denizi ve muhteşem kumsalı ile Akdeniz'in tadını çıkarın. Ayrıca Kıbrıs'ın en büyük aqua parkı da Limak Cyprus'da. Limak Turizm Grubu'nun Kıbrıs'tan sonra Mersin'de, golf turizmine büyük katkı sağlayacak iki otel yatırımı ve Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de yeni bir otel yatırımı var.