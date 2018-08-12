Yükseklik korkusuna meydan okudu!

Bir yanda konser yoğunluğu, diğer yanda ise film çekimleri olan başarılı sanatçı Murat Dalkılıç, yaz sezonunu hiç durmadan çalışarak geçiriyor. Dalkılıç, 'Ustalar Alemi' filminin çekimlerini tamamlar tamamlamaz yeni bir film çekimine daha başladı. Yönetmen koltuğunda Ömer Can'ın oturduğu 'Dünya Hali' filminde Dalkılıç'a Melis Sezen eşlik ediyor. Sezen'i dizilerden tanıyoruz ancak beyazperdedeki ilk işi olacak. Filmde, aşık olmaktan korkma durumu olarak bilenen filofobik bir karaktere hayat veren Murat, sevdiği kadınla iletişim kurabilmek için türlü yollar deniyor; ne kadar başarılı oluyor, filmde hep birlikte göreceğiz.



ÖZEL PANDOMİM

'Dünya Hali' filminin çekimleri için Murat Dalkılıç, ünlü pandomim sanatçısı Vecihi Ofluoğlu'ndan pandomim dersleri almış. Pandomim; sözsüz olarak, herkesin duygularına seslenip birçok şeyi dile getiren bir sanattır, en basit anlatımıyla sözsüz tiyatro oyunudur. Filmde filofobik bir karaktere hayat veren Murat Dalkılıç, sanıyorum aşkını pandomim sanatıyla anlatacak. Filmin çekimlerine başlanalı daha bir hafta oldu. Murat Dalkılıç'ın şimdiye kadarki çekilen sahnelerde en unutamadığı sahne, zipline sahnesiymiş çünkü kendisinin yükseklik korkusu var. Zipline, çelik halat ile birleştirilmiş yüksek ve alçak noktalardan, emniyet kemerleri sayesinde kişinin kendi ağırlığıyla kayması. Türkiye'de özellikle Karadeniz Bölgesi'nde sıklıkla yapılan bir aktivite. Eşsiz manzara ve biraz adrenalin için ideal bir spor ama gelin görün ki, onu Murat Dalkılıç'a sormak lazım. 25 metre yükseklikte saatlerce beklemesi ise cabası.



KUTLAMA YAPILDI

Filmin adrenalin dolu sahnelerinin çekimine devam edilecekmiş. 'Allah kolaylık versin diyelim' ve sonuçları merakla bekleyelim. Bu arada filmin geçtiğimiz günlerde Kadıköy Çikolatacısı'nda bir sahnesi çekildi. Dalkılıç'ın doğum gününe denk gelen günde, çekim arasında küçük bir kutlama da yapıldı. Aama kendisine asıl doğum günü hediyesini boxoffice sonuçları verir inşallah.



YENİ NESİL 'KELOĞLAN' BEKLENTİLERİ KARŞILAR MI?

'Keloğlan' filminden beklenen poster yayınlandı ama aslında beklediğimiz, fantastik komedi filmi değil de kült olacak bir animasyon filmiydi. Filmde nostaljik 'Keloğlan' filmlerine saygı duruşu ve fantastik hikayeler var. Modern, yeni nesil 'Keloğlan' fikri heyecanlandırsa da, insanı ister istemez büyük beklentilere sokuyor. 40 yıl aradan sonra beyazperdede izleyiciyle buluşmaya hazırlanan 'Keloğlan'ın yeni temsilcisi ise Atilla Doğukan Türkyılmaz. Türkyılmaz, yaklaşık iki sezondur tiyatro sahnesinde de ''Keloğlan karakterini canlandırıyor. Filmin güzeller güzeli 'Cankız'ını ise Yağmur Ün canlandırıyor. Yönetmen koltuğunda Süleyman Mert Özdemir'in oturduğu fantastik film, hayvan dostu unvanını şimdiden almış. Film, izleyiciyle 7 Eylül'de buluşacak. Bakalım beklentileri karşılayacak mı...



?ŞİŞLİ SESİMİZİ DUYDU

Geçtiğimiz günlerde Şişli Belediyesi'nin neden Yeşilçam filmleri değil de Bollywood filmlerini halka buluşturduğunu sormuştum. 'Şişli halkına sordunuz mu, hangi filmleri izlemek isterler?' diye sorunca herhalde bir farkındalık oldu. Şişli Belediyesi, Yeşilçam günlerine başlamış, üstelik 'Film gösterimlerinde patlamış mısır ve içecek ikramı da yapacağız' diyorlar. Bravo valla! 'Bollywood'u eleştirdiniz, alın size Yeşilçam filmleri' der gibi muhteşem yanıt oldu. Yalnız yine kopya çektiniz, o ayrı.