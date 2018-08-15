‘Yurt dışında değil ülkemizde para harcayın’

Yaklaşık 30 yıldır müzik dünyasında adından söz ettiren, sahnelerin sevilen ismi Fatih Ürek'i, geçtiğimiz günlerde Bodrum'daki evinde ziyaret ettim. Yıllara meydan okuyan enerjisi, ışığından hiçbir şey kaybetmemesi, sanata olan merakı, dostluğu, tatil anlayışı, yılan dansı, sözü ve bestesi Gülşen'e ait olan 'Tak Tak' adlı yeni şarkısı, yeni nesil şarkıcılar ve Euro ile doların durumuna kadar pek çok farklı şey konuştuk Ürek'le... İşte ünlü şarkıcıyla sohbetimizden dikkat çekici notlar...

90'lı yıllarda Bodrum'da sahnedeydiniz. 2018 Bodrum'unda halen aynı yüksek performansla sahnedesiniz. O zamandan bu zamana canlı müzikte ne değişti? Ben canlı müziğin ilklerindenim. O zamanlar da şimdiki gibi canlı müzik çoktu. Yine o yılları yaşıyoruz sanki. Zamanla müzik anlayışı, bakış açısı ve dinleyici değişti. Bilinçsiz bir canlı müzik izleyicisi var; bir bakıyorsunuz rockçı oluyor, bir bakıyorsunuz arabesk dinleyip coşuyor. Dinleyicinin tarzı yok.

Geceleri çalışmak ve düzensiz uyumak sinir stres yapmıyor mu? Yapmaz olur mu! En kaliteli uyku saatinde hiç uyumuyorum, o nedenle sabahları bazen 'Bu yumurta iyi olmamış' diye delirebiliyorum. Ama bu kapris değil, yılların uykusuzluğu... Bazen delirme noktasına gelebiliyorsun. Zor bir hayat bizimki... Ama birini kırarsam, hemen gönlünü alırım.

Yıllar içinde dinleyici ve sahne şovları dışında başka neler değişti? Sanat dünyası zaten hep hırslıydı, daha da hırslandılar. Yeni nesil de çok hırslı geliyor, egoları çok fazla ve bunu kontrol altında tutamıyorlar. Bir de çok detone okuyorlar şarkıyı ve buna 'tarz' diyorlar. Bu çok yanlış.



DANSIMI MEŞHUR ETTİ

En büyük hayal kırıklığınız nedir? Hayal kırıklıklarım, ailem diye sığındığım insanlardan geldi. Bana ablalık, abilik eden çok dostum oldu ama çok kazık yemişliğim de vardır.

Müzik dünyasında şovların benzerliği hep konuşulur. Nasıl oldu da sizin yılan dansınızı çalmadılar? Denediler ama yapamadılar. Bir tek Nusret, beni her gördüğünde yılan dansı işaretimi yapardı. Gitti, o hareketi markalaştırdı, meşhur etti; helal olsun.



FELAKET TELLALLIĞI YAPANLARI DİKKATE ALMAYIN

"Ülkemizin bugünlerde verdiği ekonomik savaşı dik durarak kazacağımıza inanıyorum. Demokrasiye darbe vurmayı başaramayanlar, şimdi de ekonomi üzerinden darbe girişiminde bulunuyor. Bu saldırıların üstesinden geleceğimize inanıyorum ve Başkan'ımıza sonuna kadar güveniyorum. Devletimin bir bildiği vardır, gerekli müdahaleyi yapacaklardır. Ortaya çıkıp felaket tellallığı yapanları kaale almamak gerek. İnsanlar bu ülkede para kazanıyor, sonra gidip parasını yurt dışında harcıyor; bu çok günah. Bu saatten sonra hiç yurt dışında paramı harcayamam. Ülkeme katkım olsun; kazandığım parayı ülkeme harcarım. Zaman ülkeme katkı sağlama zamanıdır, ülkemde her şey var."