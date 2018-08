Kulisinde bol ışık istiyor kalabalığı sevmiyor

Önceki gün Sibel Can’ın Bodrum’da verdiği konseri izledim. Ardından kendisini kuliste ziyaret ettim. Kuliste her yer ve her şey bembeyaz. Can’ın makyajı orada yapıldığı için kulis özel ışıklarla donatılmış. Sağlıklı atıştırmalıklar ve meyveler de göze çarpıyor.

Konserlerindeki izdihama ve bu kadar sevilmesine şaşırmamalı. Hani sahnede devleşiyor derler ya, işte tam da öyle bir şeydi. 31'inci sanat yılını başarıyla deviren Sibel Can, 22'nci albümü 'Yeni Aşkım'ı dinleyiciyle buluşturur buluşturmaz konser maratonuna başladı. Kerki ve Solfej işbirliğiyle düzenlenen yaz konserleri kapsamında sahneye çıkan Sibel Can'ı Bodrum Antik Tiyatro'da dinleme fırsatım oldu. Konser sonrasında ise kendisini kulisinde ziyaret ettim.







Şunu söylemeliyim ki; onu canlı canlı dinlemediyseniz, çok şey kaybetmişsiniz demektir. Konser saat 21.30'da başlıyor ve onu ilk defa dinleyen seyirciler, 2.5 saatlik eşsiz bir yolculuk yapacaklarından habersiz. Sahneye çıkarken, Nur Yerlitaş imzalı dekolte elbisesiyle bir diva gibiydi Can... Yeni albümü 'Yeni Aşkım'dan şarkılarla başlıyor konserine. Muazzam bir enerji; o kadar mutlu ki sahnede, ilk dakikadan itibaren neşe ve sevgi saçıyor, herkesle göz teması kurup öpücükler yolluyor. Her şarkısında seyircinin arasına karıştı, onların ellerini tuttu. Seyirciyle iletişimi bu kadar kuvvetli olan bir sanatçı daha görmedim. Bir ara benim de elimi tutup bana mikrofon uzattı. O berbat sesimle, az kalsın o güzelim 'Lale Devri' şarkısını mahvedecektim. Neyse ki çok kısa sürdü. 'Senede Bir Gün' şarkısını söylemeden önce, "Kaldı mı böyle aşklar... Neyse yine de biz umut edelim, öyle değil mi?" dedi.







Sonra ünlü oyuncu Bahar Öztan'ı görüp "Aa Bahar'ım gelmiş, ona büyük bir alkış alabilir miyim?" dedi. Konserin ilk dakikasından son dakikasına kadar seyirciyle hep iletişimde kaldı ve gerçekten etrafına mutluluk ve sevgi saçtı.





'TAN İLE KLİP ÇEKECEĞİZ'

Şarkıcı Tan'ın kendisine doğum günü hediyesi olarak bir şarkı verdiğini söyleyen Sibel Can, sahnede Tan'la düet yaptı. "Tan'ın şarkısı bana yeni yaş hediyesi oldu, para falan istemedi" diyen Can, '5 Dakika' adlı şarkıya birlikte klip çekeceklerini de söyledi. Tan ise "Çok heyecanlandım; iyi ki evinize gelen tesisatçı değilim, yoksa evi su basardı bu heyecanla" diyerek kimseyi güldürmedi malesef ama şarkısı harikaydı.







Orhan Gencebay sürprizi, konserin en güzel anlarından biriydi. Sibel Can, seyirciler arasında bulunan Sevim Emre'ye, "Orhan Abi uyudu mu? Onun şarkılarını söyleyeceğim, uyandırır mısın onu?" diye espri yaptı. Sevim Emre, Orhan Gencebay'ı arayarak telefonu sahnedeki Sibel Can'a uzattı. Mikrofonu telefona tutunca, Antik Tiyatro'daki binlerce kişi bu tarihi ana tanıklık etti. Sibel Can, o kadar duygusal şeyler söyledi ki: "Orhan Abiciğim, sen nasıl bir insansın... Küçücük yaşta seninle bir arada olduk; bana inandın, güvendin, sahip çıktın. Ben dünyanın en şanslı insanıyım..."

Orhan Gencebay ise cevap olarak "Benim güzel yavrum; sen görevini en üst derecede yaptın. Sen harikasın Sibel... Seni izleyen tüm canlarıma sevgiler" dedi ve alkışlar koptu. Gencebay sözlerine, "Ben konserine gelemedim, Sevim Abla'nı yolladım. Benim yerime ona sarıl" diye devam ederken, Can "Kuliste Sevim Abla'ya parfüm hediye ettim, bilemiyorum artık" diyerek herkesi güldürdü.





'SAĞLIĞIM EL VERDİKÇE SAHNEDEYİM'

Sibel Can; şarkıları, dansı, enerjisi ve seyirciyle iletişimiyle bir Bodrum gecesini kusursuz hale getirdi. Bir ara işletmeci Mehmet Davran'ı sahneye alarak beraber dans ettiler.

Konser bitiminde bütün orkestrasıyla beraber oynadı. Seyircinin arasına karışıp herkesle fotoğraf çektirdi. Konser bitiminde kulise gidip biz de Can'dan parfüm istedik, nedir hikmeti acaba diye... Kırmızılar içindeki Sibel Can, konserdeki canlılığı, sıcaklığı, samimiyeti ve doğallığıyla karşıladı bizi. Fazla kalabalık olmayan, sakin ve huzurlu bir kulisi vardı Can'ın. İçeride meyveler ve sağlıklı atıştırmalıklar bulunuyordu. Makyajı da orada yapıldığı için özel bir ışığı vardı ünlü şarkıcının. Can'ı sarılmaya, öpmeye doyamadım.







Bir gün sonra Kuşadası konseri için yola çıkacağını söyledi. O kadar mutluydu ki sahnede; "Sağlığım elverdikçe sahnede olmaya devam. Allah'ın bana verdiği bu güçle çıkıyorum ve çok mutluyum" dedi.

Can'ın kızı Melisa, birlikte fotoğraflarımızı çekti. Bu kareleri hemen gazeteci dostum Özlem Avcı'ya yolladık. Sohbet sırasında Can; iyilik elçisi olduğum Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği yararına düzenlediğim Önce Çocuk sergisi için verdiği elbiseyi sordu. "Yine haberim olsun, böyle konularda ne gerekiyorsa buradayım" dedi.

Bodrum'dan, yüce gönüllü ve etrafına sevgi saçan bir Sibel Can geçti. Bir Sibel Can konseri izlemeyi, ölmeden önce yapılacaklar listenize mutlaka almalısınız.