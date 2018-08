Sezona kuliste paella yiyerek veda etti

Bodrum'da bir yaz sezonunun daha sonuna geldik, şimdi şehir hayatına adapte olma zamanı. İstanbul'a dönmeden önce yapılması gereken bazı şeyler var tabii... Mesela Deniz Seki'nin meşhur kulisini ve sahnesini görmeden yaz bitmemeliydi.

Yaz boyu çıktığı mekanlarda yer bulunamayan, Bodrum'da sezonu şampiyonlukla kapatan Deniz Seki'yi, People'daki son sahne performansı öncesi kulisinde ziyaret ettim. 'Seki'nin kulisi meşhur' diyorum çünkü hatırlarsanız; Berkay ve Cenk Eren, 'Şöyle büyük kulis; şöyle bir ekibi var, şöyle yemekleri var...' diyerek kulisi anlata anlata bitirememişti. Gerçekten de anlattıkları kadar varmış.

Deniz Seki, Kuum Hotel'de kocaman bir suitte tüm doğallığı ve cana yakınlığıyla karşılıyor bizi. Ekibi de çok pozitif; son derece güleryüzlüler... Seki'nin üzerinde kedi desenli, harika bir sabahlık var. Bir yandan makyajı yapılıyor, diğer yandan sohbet ediyoruz. O gün canı, meşhur İspanyol lezzeti paella çekmiş.

Bana "Şimdi Deniz Seki'nin kulisinde paella var' yazacaksın.

Bak ilk defa geldi, sezon sonu ödülü bu" diyor.



'KAPRİSSİZ BİR EKİBİZ'

27 kilo vermesinin ardından, son gece kendisine ödül yemeği olarak paellayı seçmiş. Normalde neler yediğini soruyorum, şöyle cevap veriyor:

"Sahne öncesi genelde ananas, badem, karpuz, beyaz peynir, espresso vardır etrafımda." Deniz Seki, yaz mevsimini hiç durmadan çalışarak geçirmiş. Sezon boyu People'da en çok rezervasyon alan, en çok sahnede olan, en çok alkışlanan kişi olarak sezonun şampiyonuydu. Seki'nin sahnesiyle ilgili en çok konuşulan nokta ise, Ahmet Kaya'nın 'Nereden Bileceksiniz' şarkısını adeta yaşayarak söylemesiydi.

Şarkının, 'Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz' şeklindeki sözlerini onun kadar içten söyleyen biri daha yoktur.

Deniz Seki, ekibi için "Kaprissiz, tatlı bir ekibiz ve bu sinerji işimize de yansıyor" diyor ve ekliyor: "Hepimizin mayası tuttu. Ekip güzel, kalbin güzel olunca, iyi bir şarkıcı ve müzisyensen, repertuvarın iyiyse, arkanda sana eşlik edenler doğruysa; başarısız olma ihtimalin sıfır." Ünlü şarkıcı, izleyici kitlesini de es geçmiyor tabii: "Dinleyicim 10 numara 5 yıldız; sahne bitse de gitmiyorlar.

Üç gün ful geçti, tüm sezon sahnemde beni yalnız bırakmadılar. Şükürler olsun Rab'bime bu güzel sezon için..." Seki, programı olduğu günler geç uyanıyor ve sahneye çıkmadan önce espresso içiyor. Peki bu yoğun tempoda kendisine nasıl vakit ayırıyor? "Planlarını güzel yaparsan kendine vakit ayırırsın" deyip başlıyor anlatmaya: "Highlight Hotel'in içindeki Urban Health Pilates'te Büşra Hoca'yla spor yapıyorum. Evde koşu bandım da var.

Sonra anneannemin bana özel yaptırdığı yağı sürüp havuz kenarında volta atıyorum, öyle çok güzel yanıyorum. Köpeğim Haydut'la ilgileniyorum, sevdiklerime vakit ayırıyorum.

Yani isteyince, her türlü yoğunluğun arasında kendinize vakit ayırabiliyorsunuz." Sahnede mumların yanı sıra Seki'nin kendi şamdanı ve aynası da var. Takip ışığı çok önemliymiş; "Bana kalsa arkama barkovizyon kurdururum. Bir dediğim iki olmuyor burada" diyor.

"Nereden Bileceksiniz?' parçasını herkes söyledi ama sizin kadar yaşayarak ve dinleyiciye hissettirerek okuyan olmadı" diyorum, "Ben orada yazan her sözü yaşadım da ondan" diyor.

Seki, sahneye çıkmadan önce sırt sırta verip şampiyon pozumuzu yapıyoruz.

Kulisten ayrılırken bana sıkı sıkı sarılıyor.

Programına, 'İyisin Tabi' şarkısıyla ve yüksek bir enerjiyle çıkıyor. Işık saçıyor etrafına...

Öyle bir dinleyici kitlesi var ki; her şarkısını ezbere biliyor, gözünün içine bakıyorlar. Herkesi ayrı ayrı selamlıyor... Seki'yi izlerken, elinizde olmadan uzaklara dalıyorsunuz. O, 'Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz' derken, hayatın onu ne kadar üzdüğünü, yorduğunu, kırdığını görüp onu böylesine güçlü ve güzel gördüğünüz için mutlu oluyorsunuz.

Güzellikler peşini hiç bırakmasın...

Deniz Seki'nin sahnesinde de, kulisinde de samimiyet var. Unutmadan; 14 Eylül'de People Istanbul'da yeni sezonu açacak.