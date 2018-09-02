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FUNDA KARAYEL
02 Eylül 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

Şahan yeni filminde zenginlerle dalga geçecek

Ünlü komedyen 'ın sinemadaki yeni keşfi, fenomeni Yasemin Sakallıoğlu oldu. Gökbakar, Sakallıoğlu'nun meşhur tiplemesi 'Zengo'ya film yapıyor.
Filmde zengin insanların her türlü halleriyle dalga geçen Sakallıoğlu, sosyal medyada milyonlarca kişiyi güldürdüğü gibi beyazperdede de izleyiciyi de kahkahaya boğacak.
Filmde zenginlere 'Zengo' diyen Sakallıoğlu; zenginlerin baklava yarışı ve sosyal medya pozlarına da yapımda yer verecek.
Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak olan film, şimdiden beyazperdenin yeni sezon bombası oldu.

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