Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın sinemadaki yeni keşfi, sosyal medya fenomeni Yasemin Sakallıoğlu oldu. Gökbakar, Sakallıoğlu'nun meşhur tiplemesi 'Zengo'ya film yapıyor.

Filmde zengin insanların her türlü halleriyle dalga geçen Sakallıoğlu, sosyal medyada milyonlarca kişiyi güldürdüğü gibi beyazperdede de izleyiciyi de kahkahaya boğacak.

Filmde zenginlere 'Zengo' diyen Sakallıoğlu; zenginlerin baklava yarışı ve sosyal medya pozlarına da yapımda yer verecek.

Çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak olan film, şimdiden beyazperdenin yeni sezon bombası oldu.