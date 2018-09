Dünyanın en eski film festivallerinden biri olan Venedik Film Festivali son yıllarda, Oscar ödül töreninde başarıya kavuşan filmlerin de ilk kez sinemaseverlerle buluştuğu festival olarak dikkat çekiyor. Oscar'ın habercisi olan festivalin 75'incisi geçtiğimiz günlerde, Ryan Gosling'in Ay'a ilk ayak basan insan olan Neil Armstrong'u canlandırdığı 'First Man' filmi ile açıldı.



OSCAR YOLCUSU

'La La Land' filmi ile 2017'de En İyi Yönetmen dalında Oscar ödülüne layık görülen Damien Chazelle'in yeni filmi 'First Man', Venedik'te büyük beğeni topladı.

Berlin ve Cannes ile dünyanın en prestijli üç büyük film festivalinden biri olan Venedik Film Festivali'nin büyük ödülü olan Altın Aslan'a aday 21 yapım arasında yer alan 'First Man'in, gelecek yılki Oscar ödül töreninde de öne çıkması bekleniyor.

Ay'a ilk ayak basan astronot Neil Armstrong'un hikayesini konu alan filmde Armstrong'u canlandıran Kanadalı oyuncu Ryan Gosling'ın performansı çok beğenildi. 'La La Land' ile En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı alamayan Gosling, belki 'First Man' ile bu şansı yakalar.

11 gün sürecek olan Venedik Film Festivali'nin yarışma bölümünde bu sene çok sayıda iddialı yapım var.

ABD'li kült sinemacılar, Joel ve Ethan Coen Kardeşler, 'The Ballad of Buster Scruggs' adlı bir Western ile Altın Aslan yarışında. Meksikalı Alfonso Cuaron'un yönettiği 'Roma' isimli aile destanı da festivalin iddialı yapımları arasında.

Festivalde yarışmaya hak kazanan yönetmenler arasında kadın olarak sadece 'The Nightingale' filmiyle Avustralyalı Jennifer Kent'in olması yoğun tepkilere neden oldu. Festivalde jüri başkanlığı görevini yapacak olan yönetmen Guillermo del Toro konuyla ilgili bir açıklama yaparak sinema sektöründe kadın-erkek eşitliğini savunan '50-50 by 2020' (2020'ye kadar 50'ye 50) hareketini desteklediğini söyledi.

Bu hareket, sinema sektöründe kadın ve erkek eşitliği ve çeşitlilik için uğraşıyor. "Şu anda beş filmin yapımcılığını üstleniyorum.

Bunların üçü kadın yönetmenler tarafından çekiliyor. Yönetmenlerin ikisi de ilk kez film çekiyor" diyen Guillermo del Toro, bu konuda örnek olmaya çalıştığını söyledi. Dilerim bu açıklamalar Türk erkek yönetmenlere de örnek olur, 'Ülkemizde kadın sinemacılar neden yok?' diye bir farkındalık yaratıp kadınlara yol açarlar.

Guillermo del Toro başkanlığındaki dokuz kişilik jürinin kararı festivalin kapanış gecesi olan 8 Eylül'de açıklanacak.