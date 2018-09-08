10 dünya şampiyonluğu olan Gisela ile kitesurf yaptık

Tam 10 kez dünya kitesurf şampiyonu olmuş, bu başarısıyla 'kitesurf tarihinin en genç şampiyonu' olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş. 2007'de 13 yaşındayken, sporun Oscar'ı olarak kabul edilen Laureus Dünya Spor Ödülleri'nde ekstrem sporlar dalında aday gösterilmiş ve bu ödüle aday olan en genç sporcu unvanını almış... 24 yaşındaki İspanyol sporcu Gisela Pulido'dan bahsediyorum... Red Bull Local Hero Tour kapsamında Türkiye'ye gelen Gisela ile Akyaka'da bir araya geldik.

Kendisine ilk olarak, "24 yaşında 10 dünya şampiyonluğunu nereye sığdırdın?" diye soruyorum. "Kite yapmaya 8 yaşında başladım. 10 yaşında ilk şampiyonluğumu elde ettim" diye cevap veriyor.

Ve vakit geliyor; 10 dünya şampiyonluğu sahibi Gisela ile board'larımızı alıp denize gidiyoruz. Heyecanlıyım ve "Uçmak istiyorum" diyorum, "Kolay" diye karşılık veriyor ama ne yazık ki rüzgar, uçmamıza yetmiyor. Gisela, bir tur kayıyor ve herkes pür dikkat onu izliyor tabii... Sonra bir tur ben kaymaya çalışıyorum;



Gisela'nın yanında kaymak ne haddime... Bana bakıyor, "Aferin, bu rüzgarda gidebiliyorsun" diyor. Günün mutlusu ben oluyorum; şampiyondan tam puan aldım.

Sonra Gisela ile biraz laflıyoruz...

"Bu, Türkiye'ye ilk gelişim değil. 11 yaşındayken yine bir şampiyona için İstanbul'a gelmiştim" diyor.

Gisela, o yıllardan bu yana Türkiye'de kitesurf'e ilginin hayli arttığını söylüyor. "Türk kite'cıları nasıl buluyorsun?" diye sorduğumda şöyle cevap veriyor: "Urla, Alaçatı ve Akyaka'da kite yapma fırsatım oldu. Buralarda birçok başarılı çocuk ve genç kız gördüm. Bu durum beni çok şaşırttı ve sevindirdi. 10-11 yaşlarında birçok çocuk kite yapıyor.

Bu, Türkiye'de kitesurf'ün geleceği için çok önemli." Gisela'nın en büyük hedeflerinden biri, dünyadaki altı büyük dalgayla yüzleşip bunu başaran ilk kadın sporcu olmak. Bunu başaracağından şüphem yok. Tüm kadınların ilham verici hikayelerini duymak ve alkışlamak dileğiyle...