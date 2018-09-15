Contemporary Istanbul, bugüne kadar sanat dolu bir hafta sonundan ne bekliyorsak hep daha fazlasını yaşattı bizlere.

13'üncü yılında da bu geleneği bozmaya hiç niyeti yok.

Etkinlik, Akbank ana sponsorluğunda 20-23 Eylül tarihleri arasında, 54'ü yurt dışından olmak üzere 83 galeri, 400'ü yabancı 650 sanatçının 2 bin eseriyle katılımcıları sanata doyuracak. Buluşmamıza sayılı günler kala en çok konuşulan konular, her sene olduğu gibi yine en pahalı eserler...

Ayrıca herkesin kafasında 'Cem Yılmaz bu yıl acaba ne alacak?', 'Bu yıl hangi eser olay olacak?', 'En çok hangi eser fotoğraflanacak?' gibi sorular da var.



ŞİİRSEL BİR DÜNYA

Contemporary İstanbul'a günler kala sizi fuarı gezerken birçok eseri kaçırmamanız için ön hazırlık yapmaya davet ediyor, iddialı eserlerden bazılarını sizlerle tanıştırmak istiyorum. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan eserlerinden biri tartışmasız Emre Yusufi'nin yumruk atan dev heykeliydi. Bu yıl Yusufi'den yine kusursuz bir Herkül heykeli geliyor; Herkül bu kez selfie çekiyor.

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan bir diğer eseri ise Ahmet Güneştekin'in yedi metrelik bir duvarı baştan aşağı kaplayan devasa eseri 'Yoktunuz'du.

Eser, harabeye dönmüş bir şehirden geriye kalan bir evin enkazıydı. Güneştekin'in bu yılki eseri ise Ölümsüzlük Odası/Göbekli Tepe, geçen senekinden daha çok konuşulacak gibi görünüyor. Enstalasyon; mitoslarla beslenen düşünce dünyasının yaratıcı ve şiirsel bir görünümünü sunuyor bize. Metalden yapılmış kafatası ve boynuzlardan oluşuyor.

Enstalasyon bir oda olarak kurgulanmış ama kapısı ya da çatısı yok. Fikir olarak dört yılda şekillenen eserin yapımı bir yıl sürmüş.



MİMARLIK ÖĞRENCİLERİ TASARLADI

Contemporary Istanbul, bu yıl da fuarın genel görsel planlamasını Tabanlıoğlu Mimarlık ile birlikte yaptı. Fuarın cephesi mimarlık öğrencileri tarafından tasarladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi birinci sınıf öğrencileri arasında yapılan yarışmada 27 tasarım arasından Curvegami birinci oldu. Tasarım, fuar boyunca Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nın cephesinde yer alacak.