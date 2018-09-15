Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Funda Karayel > Heykel’in sosyal medya hesabı var
FUNDA KARAYEL
15 Eylül 2018, Cumartesi FUNDA KARAYEL

Heykel’in sosyal medya hesabı var

Sanatçı Emre Yusufi, Contemporary İstanbul'da sergilenecek eseriyle ilgili şunları söyledi: "Geçen sene yaptığım heykelde gördük ki; insanları etkileşime sokacak bir poz çalışıldığında herkes ona ayak uyduruyor ve birlikte fotoğraf çektiriyor. Kafasını yumruğun önüne koyuyor ya da aynen Herkül gibi onlar da kameraya karşı yumruklarını gösteriyor. Günümüzde neyi deneyimlersen deneyimle; onu da paylaşmadan geçmeme durumu var. Geçen yılın en çok fotoğraf paylaşılan işi, altın eldivenli Herkül'dü. İnsanlar onunla fotoğraf çektirme yarışına girmişti. Ben de bu duygudan yola çıktım. Madem fotoğraf çektirmek bu kadar önemli, fotoğrafın en iyi açısı heykelin kendisinde olsun dedim.
Onunla fotoğraf çektireceksen onun kamerasıyla çektir. O fotoğrafı paylaşacaksan onun sosyal medya hesabından paylaş dedim."

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN