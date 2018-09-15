Sanatçı Emre Yusufi, Contemporary İstanbul'da sergilenecek eseriyle ilgili şunları söyledi: "Geçen sene yaptığım heykelde gördük ki; insanları etkileşime sokacak bir poz çalışıldığında herkes ona ayak uyduruyor ve birlikte fotoğraf çektiriyor. Kafasını yumruğun önüne koyuyor ya da aynen Herkül gibi onlar da kameraya karşı yumruklarını gösteriyor. Günümüzde neyi deneyimlersen deneyimle; onu sosyal medyada paylaşmadan geçmeme durumu var. Geçen yılın en çok fotoğraf paylaşılan işi, altın eldivenli Herkül'dü. İnsanlar onunla fotoğraf çektirme yarışına girmişti. Ben de bu duygudan yola çıktım. Madem fotoğraf çektirmek bu kadar önemli, fotoğrafın en iyi açısı heykelin kendisinde olsun dedim.

Onunla fotoğraf çektireceksen onun kamerasıyla çektir. O fotoğrafı paylaşacaksan onun sosyal medya hesabından paylaş dedim."