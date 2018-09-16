Yeşilçam’ın üçüncü kuşağının vizyon sınavı

Coşkun Çokyiğit'in senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği 'İçimdeki Hazine', bu hafta seyirciyle buluştu. Yeşilçam'ın üçüncü kuşağını izleyiciyle buluşturan, film, şimdiden festival maratonuna hazırlanıyor. 'İçimdeki Hazine'; Adana ve Antalya'daki festivallerde ve Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda özel gösterim yapacak. Filmin oyuncu kadrosunda Demir Karahan, Cemre Melis Çınar, Fatih Ayhan, Levent Sülün, Kimya Gökçe Aytaç ve Güner Özkul yer alıyor. Uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra babasının ölümü üzerine İstanbul'a dönen genç bir kızın hikayesini konu alan 'İçimdeki Hazine'nin beyazperde sınavı umarım güzel sonuçlanır.