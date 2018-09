Acıyla sevginin iç içe geçtiği bir Müslüm Gürses öyküsü

Geçtiğimiz yılın gişe bombası 'Ayla' filminin ilk gösteriminin yapıldığı 8'inci Bodrum Türk Filmleri Haftası, yine iddialı yapımlarla gerçekleşti. Festivale evsahipliği yapan Hapimag Sea Garden Resort Bodrum'da; yönetmen, yazar ve oyuncuların katıldığı söyleşiler ve denize nazır uzun sinema sohbetleri yapıldı. SİSAY (Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği) Başkanı Cenk Sezgin'i, festival programı için tebrik etmek gerek. Festivalde ödül gecesinin sürprizi; 'Müslüm' filminde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandıran Şahin Kendirci'ye, ünlü sanatçının ilk sazının hediye edilmesi oldu. 'Müslüm' filminden görüntüler izlenirken duygu dolu anlar da yaşandı. Gürses gibi dev bir sanatçının hayatı öyle derin ve etkileyici anlatılmış ki; filmi vizyonda izlemek için 26 Ekim'i beklemek çok zor. Film; ünlü sanatçının sarsıcı, etkileyici ve inişli çıkışlı hayatının satırbaşlarını, güçlü bir sinematografiyle birleştiriyor. 'Müslüm'ün yönetmenliğini Ketche ve Can Ulkay üstleniyor. Filmde; Müslüm Gürses'i Timuçin Esen, onun büyük aşkı Muhterem Nur'u ise Zerrin Tekindor canlandırıyor. Filmin en unutulmaz anlarından biri, Müslüm Gürses'in trafik kazası geçirdiği sahne... Ünlü sanatçı, kırmızı bir Mercedes'le takla atıyor. Bu aksiyon sahnesini nefesinizi tutarak izliyorsunuz. Müslüm Gürses ile Muhterem Nur'un dillere destan aşkını izlerken, Timuçin Esen ile Zerrin Tekindor'a hayran kalıyorsunuz. Güven Kıraç'ın şivesi, Erkan Can'ın sesi... Yaz yaz bitmez... Müslüm Gürses'in yaşamı; sonsuz acı ve sevginin iç içe geçtiği, hep müzikle var olan bir arayış hikayesi. Bu yaşamı derinlikli olarak senaryoya taşıyan Hakan Günday ile Gürhan Özçiftçi'ye ve filmin yapımcısı Mustafa Uslu'ya alkışlar... Bu arada Muhterem Nur, filmi izlerken gözyaşlarını tutamamış. 'Müslüm' filmini de, belgeselini de izlerken çok ama çok ağlayacaksınız. Belgeselde etkisinden çıkamadığım ve aklımda kalan birçok sahne oldu. Müslüm Gürses'in can dostu Burhan Bayar anlatıyor: "Kimse bilmezdi; Müslüm ilk çıktığında soyadı Şenses'ti, sonra Gürses oldu."



'BENİ BIRAKMAK İSTEMEDİ'

Belgeselde; Müslüm Gürses'in babasının, annesini nasıl öldürdüğünü, Malatya turnesinde Muhterem Nur'a nasıl evlenme teklif ettiğini, düğünlerini, şöhretini, mutluluğunu mutsuzluğunu; her şeyi en çarpıcı haliyle izleyeceksiniz. Ve Müslüm Gürses'ten efsane şarkılar 'Nilüfer' ve 'Affet'i dinleyeceksiniz. Gürses, belgeselde "Ben Muhterem Nur'a gönlümü verdim, bundan başka ne verebilirdim ki" diyor. Sonra da Muhterem Nur, "O beni bırakmayı hiç istemedi, hiç gitmek istemedi, onu çok özledim" diyor.



YÜZYILIN EN BÜYÜK CASUSLUK HİKAYESİ

8'inci Bodrum Türk Filmleri Haftası'nda tanıtılan filmlerden biri de, sezonun gişe bombası olması beklenen 'Çiçero'ydu. Yüzyılın en büyük casusluk hikayesini perdeye taşıyan 'Çiçero'; sadece ülkemizi değil, İngiltere, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerini de ilgilendiriyor. 5 Ocak'ta vizyona girecek filmin görüntüleri şölen tadında... İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin gizli belge ve bilgilerini Almanya'ya sızdıran İlyas Bazna'nın hayatını anlatan film; o dönemin gizli kalmış yüzünü gözler önüne seriyor. Serdar Akar'ın yönettiği, Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünü oynadığı 'Çiçero', Türk sinemasına hediye niteliğinde. Hollywood yapımları dahil, İkinci Dünya Savaşı'nı konu alan film ve belgesellerde neredeyse hiç işlenmeyen bu konu, 'Çiçero' ile gündeme gelecek. Beşikçioğlu film için, "İkinci Dünya Savaşı, Türkiye ve tüm dünya için çok önemli. 'Çiçero'nun bugüne göndermeleri var ve gündeme çok uyuyor" dedi. Yapımcı Mustafa Uslu ise "Hayali kahramanlar yaratmaktansa, tarihimizde yaşamış kahramanları sinemaya aktarmayı tercih ediyorum" diye konuştu.



VİZYON ÖNERİSİ 'SORMA NEDEN'

Pazar gününü gülerek geçirmek istiyorsanız; sezonun en samimi, eğlenceli ve sıcak filmi olmaya aday 'Sorma Neden'i ailenizle birlikte izleyebilirsiniz. Burak Satıbol, Derya Şensoy ve Toygan Avanoğlu'nun başrollerini paylaştığı macera dolu 'Sorma Neden', tam bir düğün komedisi. Filmin hikayesi şöyle: 'Yağmur' (Derya Şensoy) ile 'Kayhan'ın (Serdar Sezgin Güvenç) düğününün gerçekleşmesini hiç kimse istememektedir. Düğün gecesi damat ortadan kaybolur. Kayıp damat vakasını aydınlatmaya çalışan polis; işgüzar arkadaşları, borç tahsili derdine düşen mahalle esnafını ve aileleri sorguya çeker. Bir düğün ancak bu kadar maceralı ve gizemli olabilir...