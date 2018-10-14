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FUNDA KARAYEL
14 Ekim 2018, Pazar FUNDA KARAYEL

Bir memeleket animasyonu

Atv'nin çocuk kanalı Minika Go ekranlarında yayınlanan ve 7'den 70'e izleyicilerin beğenisini toplayan ' Muhafızları' adlı çizgi dizi, İstanbul Büyükşehir iştiraki Kültür AŞ. ve Neher Prodüksiyon ortak yapımı ile sinemaya uyarlandı. Geçtiğimiz hafta gösterime giren filmi ancak izleme şansı buldum. Filmi izlerken çekimlerin geçtiği Hidiv Kasrı, Yerebatan Sarnıcı ve Sultanahmet gibi İstanbul'un tarihi yerlerine adeta kültürel bir yolculuk yaptım. Film, gösterişten uzak, gerçekle animasyonun iç içe geçtiği şahane görseller barındırıyor. Filmde İstanbul'un derinliklerinde saklı bir Ab-ı Hayat Çeşmesi var. Bu çeşmenin suyu, insanların yaşlanmasını engelliyor. Tabii ki kötüler de bu suyun peşinde. '' gerçek dünyaya geliyor ve kötülerin suya ulaşmasını engellemeye çalışıyor. Filmin en güzel sahnelerinden biri olan Yerebatan Sarnıcı'ndaki ateşin içinden çıkan Anka kuşunun hareketleri, her animasyon filminde göremeyeceğimiz tarzda bir kalitenin göstergesi. Hikayenin, oyuncuların ve çizgi kahramanların herkesi alıp götüreceğini düşünüyorum. Funda Güray ve Ziya Çiçek'in karşılıklı kavga sahneleri müthiş, filmin temposunu yükseltiyor. Hele Suna Selen'in kendisine 'ihtiyar' denildiği zaman verdiği tepkiyi mutlaka görmelisiniz. Karakterlerin yüzleri basit, el çizimlerinin ruhuna sadık kalma konusunda hassas davranılmış, bu da filme nostaljik bir hava katmış. Filmi hem yetişkinlere, hem de küçüklere tavsiye ederim.

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