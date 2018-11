On binler sağlık için koştu

İki kıtayı birbirine bağlayan Vodafone 40. İstanbul Maratonu bu yıl ‘Sağlık için koş’ teması altında gerçekleşti. Maratonu erkeklerde ve kadınlard a Kenyalı atletler kazanırken, on binlerce İstanbullu da koşarak ya da yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçti. Festival tadında geçen etkinlikte; İstanbul dışındaki akıllı telefon kullanıcıları özel bir platform sayesinde koşuya katılma şansı yakaladı

'Ha gayret az kaldı', 'İyi gidiyorsun, yılma', 'Finişi düşün', 'Başladın mı biter', 'Bravoo'...

Dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olma özelliğini taşıyan Vodafone 40.

İstanbul Maratonu, bu yıl da bu güzel motivasyon dolu sözlerle, kocaman alkışlarla sona erdi.

Kimi maratonun hakkını verdi, kimi ise köprü manzarasında fotoğraf çektirmelere doyamadı.

Ne kadar koşabildiğinizin önemi yok, sadece bu muazzam dakikaları tatmak için bile bu deneyimi ölmeden önce yapmanız gerekenler listenize eklemelisiniz.

Vodafone İstanbul Maratonu'nda her yıl iki kıta arasında atılan adımlar, mutlaka bir farkındalığa sebep oluyor. Geçtiğimiz yıl çocuklar için koşmuştuk, bu yılın sloganı ise #sağlıkiçinkoş oldu.



İSVİÇRE'YLE CANLI BAĞLANTI

Sağlık için koşmak için Şamdan Plus Genel Yayın Yönetmeni Bülent Cankurt, Cosmopolitan Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Özlem Kotan, Esquire Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Togan Noyan, spor modeli Nurcan Arıcan, spor hocası Murat Bür ve Ekin Türkmen'le start çizgisinde biz de yerimizi aldık. Startı aldığımızda tam köprü üzerinde, İsviçre'de olan teknoloji yazarımız Timur Sırt'a da bağlandım.

Timur da bizimle beraber İsviçre Alp'lerinde yarışı tamamladı.

Nasıl mı? Vodafone, yedi yıldır destek verdiği Vodafone İstanbul Maratonu'nu geleceğin teknolojileriyle dijitalleştirmeye devam ediyor.

Biz de bu sayede İstanbul'da olmayanlarla beraber maratonda koşabiliyoruz.

Akıllı telefon kullanıcıları, özel bir platform sayesinde koşuya İstanbul dışında da katılım gösterebildi ve elde ettikleri koşu derecelerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Maratonun dijital hali özellikle gençlerin çok ilgisini çekmiş, birçok insan benim gibi başka şehirdeki arkadaşıyla beraber koşarken canlı bağlantı yapıyordu. Vodafone teknolojileriyle unutulmaz bir dijital deneyimin daha parçası olduk.

YARIŞ DÖNÜŞÜ ÇARE BİSİKLET

Yarış esnasında ekiple farklı yollara dağıldık. Kansersiz Yaşam Derneği için koşan Ekin Türkmen ile aynı tempoda finish'e doğru koşarken bir köpek de eşlik etti bize.

Madalyalarımızı aldıktan sonra dönüş yoluna geçtik ama artık daha fazla yürüyecek enerjiyi bulamayıp İsbike'lardan bisiklet kiraladık.

10 kilometre koşmamışız gibi;

Çırağan'a kadar bir de bisiklet pedalı çevirdik.

İki madalyayı hak ettik resmen.İstanbul sınırlarını aşan bir organizasyon haline gelmeyi başaran Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nda on binlerce kişi koştu, yüz binlerce kişi de onlara sokaklarda alkış tuttu. Geçtiğimiz yıllara nazaran daha coşkulu ve motivasyonu yüksek bir yarıştı. Her kilometre hatırlatmasında; Adidas ve Redbull'un DJ performansları, koşunun temposunu daha da yükseltti.

Nike+Run Club hocalarının eşliğinde koşanlar çok şanslıydı; hem yüksek müzik, hem de hocaların büyük motivasyonları finish'e kadar devam etti. 42 km., 15 km., 10 km. ve halk koşusu olmak üzere dört ana kategoride düzenlenen maraton, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine 250 metre mesafeden başlayarak Sultanahmet'te At Meydanı'ndaki Mısır Dikilitaşı'nın önünde sona erdi.

Bu şahane organizasyonun parçası olmak istiyorsanız seneye maratonda buluşalım derim.



DİJİTAL MARATON DENEYIMI

BU yıl 40'ıncı yaşını kutlayan Vodafone İstanbul Maratonu'nu İstanbul sınırlarını aşan bir organizasyon haline getirmeyi hedefleyen Vodafone, saglikicinkos. com adresinden erişilebilen özel bir dijital platform oluşturdu. Akıllı telefon kullanıcıları, Vodafone 40. İstanbul Maratonu'na özel olarak tasarlanan platformu açtıklarında, 'Neden koşmalıyım?' ve 'Koşmaya başla' olarak isimlendirilmiş iki ayrı buton gördü. 'Neden koşmalıyım?'a tıklayan kullanıcılar, koşmanın yararları hakkında bilgi sahibi olurken, 'Koşmaya başla'yı tıklayanlar ise adımsayar, kronometre ve kat ettikleri mesafeyi ölçen bir sistemle karşılaştı. Kullanıcılar koşmaya devam ettikçe, ekrandaki veriler de güncellendi. Kullanıcılar, diledikleri zaman bu verileri Twitter ve Facebook hesaplarından paylaşarak yakın çevrelerini de Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nu İstanbul dışında koşmaya davet edebildi.



40. YILA ÖZEL İNDİRİMLER

40'ıncı yılını kutlayan Vodafone İstanbul Maratonu özel indirim ve fırsatlar sundu. Vodafone'lular, Kasım ayı boyunca Adidas, Pinkberry, Juico, Dem Cafe, Parantez, Ops Passage, Baltazar, Genius Coffee, LOL Coffee Roasters, Ma'na Karaköy, Federal Coffee gibi markalarda özel indirim ve fırsatlardan yararlanabilecek. Vodafone'un marka indirim ve fırsatlarından yararlanmak için Avantaj Cepte ya da Vodafone Yanımda mobil uygulamaları kullanılıyor.



VODAFONE'UN MARATON TAKIMI

SPOR ve sanat dünyasının sevilen isimleri Merve Oflaz, Kubilay Aka, Kerem Gönlüm ve Kerem Tunçeri'den oluşan Vodafone Maraton Takımı; sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek için maratondaydı. Yarıştan önce iki Kerem'in arasında pozumu verip yarışı sağ salim bitirmeyi dilemiş oldum. Ünlülerin maraton hakkındaki görüşleri ise şöyle:

¦ KEREM TUNÇERI: "Spor, sağlık açısından son derece faydalı. Bu yıl sağlık için koşuyoruz."

¦ KEREM GÖNLÜM: "Sağlıklı yaşam için spor vazgeçilmez. Herkes kendine uygun bir spor dalı bulabilir."

¦ MERVE OFLAZ: "İlkokuldan beri sporla ilgileniyorum. Spor vazgeçilmezim. İlk kez maratona katıldığım için heyecanlıyım."

¦ KUBILAY AKA: "Spor yaparken kendimi çok huzurlu, zinde ve sağlıklı hissediyorum. Maraton unutulmaz bir deneyim oldu."



ŞAMPİYONLAR BİR ARADA

BU yıl maratonda 14'ü Türk olmak üzere, sekiz farklı ülkeden toplam 36 erkek atlet katıldı. Kadınlar kategorisinde ise 10'u Türk olmak üzere, beş ülkeden toplam 18 atlet performans sergiledi. Maratonun 40'ıncı yılında erkeklerde son iki yılın şampiyonları da buluştu. 15 kilometre koşusunu erkeklerde Kenyalı Shadrack Korir, kadınlarda ise milli atlet Yasemin Can kazandı. Ayrıca erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, kadınlarda ise Kenyalı atlet Ruth Chepngetich yarışı parkur rekoru kırarak kazandı.