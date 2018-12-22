Zihnimize kodlanan 'Ya o kar yağmazsa' korkusu var ya, 2019'a bembeyaz girmek isteyenlere hiç mi hiç engel değil. Kayabilecek miyiz, kayamayacak mıyız kaygısı Kartalkaya Kaya Otelleri'nde dünyaca ünlü Fransız kar yapma makineleri ile donatılınca son buldu. Pistlere kurulan bu kar makineleri sayesinde sezon boyu kar garantisi var. Ne şahane değil mi? Bunu geçtiğimiz hafta kış sezonunu açan Kaya Hotels&Resorts'ün lüks butik dağ oteli Kaya Palazzo Ski&Mountain Resort'da öğrendim.

Dahası pistlerde BMW arabalarla kar üzerinde driftler atılıyor, zirveye atv'lerle çıkılıyor, şömine başı keyfi, Drop'ta özel partiler yapılıyor, acayip bir yeni yıl hazırlığı var dağda. Kayak yapanlar için Türkiye'de ilk kez kullanılan Leitner markalı, önden korumalı lift, farklı zorluk derecelerinde 11 pist var, yedi liftle ise direkt olarak telesiyejlerle çıkılıyor. Yeni yılda asıl çocuklar yaşadı. İster buz pistinde paten keyfi yapabilirler, ister Kids Snow Tubing Parkı'nda eğlenebilirler.



KONUŞAN AĞAÇLAR

Kar tatilinde sis çok var ise endişe tavandır.

Özellikle aileler için, siste çocukları kayıyorsa o gün kolay bitmez.

Kayak ve snowboard tutkunlarının Kartalkaya'da güven içinde spor yapabilmeleri için önlemler alınmış. Olası bir durumda pist dışındaki arazide yönünü kaybeden kişi, ağaçlardaki sinyalizayon sistemi ile tek bir butonla güvenlik görevlilerine lokasyon bildirebiliyor; şahane.

En yakın ağaç, tüm kriz durumunu hemen çözüyor.