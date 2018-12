‘Bahçemdeki ağacı bile kestiremezken nasıl şiddetin savunucusu oldum!’

Sosyal medyadaki linç çetesinin son kurbanı, Türk pop müziğin kült isimlerinden Emel Müftüoğlu oldu. Müftüoğlu, Murat Özdemir'in şiddetine maruz kaldığı için geçtiğimiz günlerde ölen papağanla ilgili sözleri doğru dürüst anlaşılmadığı için saldırıya uğradı. Müftüoğlu, aslında her iki tarafa yapılan şiddetin kötülüğünden bahsederken en büyük linçi kendisi yaşadı. Murat Özdemir'in savunucusu ilan edildi, hakaretler birbiri ardına sıralandı. Gerçekten inanılır gibi değil!



ÇOK ÜZGÜN

Müftüoğlu'nun linç edilmesi, yine insanlığın her yönüyle sınıfta kaldığı, utanç verici bir tablo olarak hafızalara kazındı. Peki bunu yapanlar 'Emel Müftüoğlu nasıl?' diye hiç merak etmedi mi? Sosyopat linççiler asla karşısındakinin ne hissettiğini düşünmez ki... Ne yazık! Emel'i, Oktay Kaynarca'nın yılbaşı partisinde gördüm, inanılmaz üzgündü. "Nasıl üzülmeyeyim, ilk defa yaşadım böyle bir şeyi. Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım; insana, hayvana, bitkiye... Evimin bahçesindeki ağacı bile kestiremem ben. Ne ile suçlandığıma bakın, gerçekten inanamıyorum. Manevi şiddet gördüm. Bunun izleri silinmiyor, kolay kolay geçmiyor" dedi. Herkese şimdiden böyle meselelere bakış açımızın değişeceği ve linç kültüründen kurtulacağımız bir 2019 diliyorum.





'OYUNCULUĞU BIRAKIRIM' DİYENLERİN CEZASI KİME?

Geçtiğimiz günlerde köpeğinin kulaklarını kestiği iddia edilen Kıvanç Tatlıtuğ, "Kanıtlanırsa oyunculuğu bırakırım" demişti. Şimdi de Ece Dizdar ile hakkında aşk iddiaları çıkan oyuncu İlker Kaleli, haberlerin kanıtlanması halinde oyunculuğu bırakacağını söyledi. İnsan, kendi doğruluğunu ve dürüstlüğünü ispat etmek için bir iddiada bulunurken, neden en başarılı olduğu şeyi, yani mesleğini ortaya atar ki? Sözlerimiz ve kimliklerimiz bu kadar mı tartışılır ve güvenilmez hale geldi? Eğer öyleyse, bu güvenilmezliğin sebebi kim? Yalanı, doğru gibi gösterdiği düşünülen medya mı, yoksa yalanı ortaya çıkana kadar medyayı suçlarcasına sessizliğini koruyan ünlü isimler mi? Sektörün kaderi böyle başarılı oyuncuların bir haberlerinin kanıtlanmasına bağlı olmamalı, bu ispatın kimseye bir faydası yok!