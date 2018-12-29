İdo’dan tarzını eleştirenlere cevap: 1992 koleksiyonu

İdo'nun, tarzını eleştirenlere karşı harika bir 2019 sürprizi var. Onu İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu olarak tanıdık. Büyüdü, o da babası gibi hem müziği, hem de ticareti seçti. Tam bir girişimci ruh, tüm gençlere örnek olsun. 1992 adında bir marka kurdu, şahane tasarımları var; hepsi rengarenk. Tasarımların modelliğini kendisi ve güzeller güzeli kız arkadaşı Yasemin Şefkatli yapıyor. Tasarımları görür görmez aradım, 'Nedir bu işin hikayesi?' diye. Tam da ona yakışır bir fikirle girişmiş bu işe. İdo, bir dönem konserlerinde giydiği salaş kıyafetlerinden dolayı eleştirmişti, özen göstermiyor diye. Hem spor, hem de tarz bir şeylere ihtiyacı vardı, o dönem bulamıyormuş. Bu eleştiriler devam ettikçe o da bir marka kurmaya karar vermiş. "Madem spor tarz bir şeyler bulamıyoruz, o halde biz yapalım" demiş. İdo, 2019'a yeni bir heyecanla giriyor; yolu açık olsun.



YILBAŞI FOTOĞRAFI NASIL ÇEKİLİR?

Yılbaşı akşamı 7'den 77'ye herkesin derdi, o geceye dair şahane fotoğraflar çekmek. Işık yetersizliği, fotoğrafların net olmaması, çam ağacının ışıklarının patlaması derken, geriye tam da istediğimiz gibi fotoğraflar bırakamıyoruz. Gelin bu yılbaşı öyle olmasın, bazı ufak ipuçlarını, teknikleri not edelim. Yaşam tarzı fotoğrafçısı Erin Brooks, iPhone XR ile yılbaşı fotoğrafları çekmeye ilişkin favori ipuçları ve püf noktalarından bazılarını paylaştı. Yılbaşı fotoğraflarında öne çıkan en önemli nokta atmosferdir. Loş ışık, yapay ışık ve yılbaşı döneminin birbiriyle yarışan ışıkları biraz zorlayıcı olabilir ama iyi bir çekim yaptığınızda bütün bunlar, hep birlikte yılbaşına özel, sıcak bir duyguyu yansıtabilir. iPhone XR'ın sahip olduğu daha hızlı diyafram sayesinde, portre modunu kullanarak loş ışıkta canlı fotoğraflar yakalamak kolay. İşte Erin'in kendi yorumlarıyla paylaştığı ipuçları; Ortam karanlıksa ışıkla ve ışığın yokluğuyla yapılabilecek birçok ilginç şey var. Karanlık bir ortamda pozlamayı ışığa göre ayarladığınızda dramatik bir atmosfer yaratabilirsiniz. Açıya da dikkat edin. Beklenmeyen ışık, her zaman görsel olarak ilgi çekici bir etki yaratır.



EN İYİ YILBAŞI HEDİYELERİ

Yeni yıla girmemize sayılı günler kaldı. Eğer hediye işini son dakikaya bıraktıysanız üzülmeyin. Sizin için en düşünceli, karşınızdakini çok ama çok mutlu edecek hediye alternatiflerini hazırladım...



İYİLİK AJANDASI:

Çocukları mutlu etmek amacıyla bir kaç yıl önce ortaya çıkan Kahramanım Sensin projesi; Deniz ve Gökçe Cantürk isimli iki kardeşin gönüllü sanatçıların da desteğiyle birlikte yürüttüğü çocuk temalı bir iyilik projesi. Sanatçılar bugüne dek seslendirdikleri şarkılarından küçük notları tasarlayarak günlük hayatımızda kullandığımız objelere uyarladılar. İyilik Ajandaları, yeni yıl hediyesi için en güzel seçenek.



BAĞIŞ SERTİFİKASI:

Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'ndan (TEGV) aldığınız Eğitime Destek Sertifikaları'nı dostlarınıza ya da paydaşlarınıza hediye olarak gönderebilir, dilediğiniz kadar çocuğun eğitimine destek olabilirsiniz. Yeni yıl hediyelerinin yerini 'sosyal sorumluluk' alsın. Herkese muhteşem bir 2019 diliyorum.



YARIN:

Uzun zamandır yazdığım sinema salonu sahipleriyle yapımcılar arasındaki gerginliğin son durumunu, Meclis'e sunulan yeni sinema yasası teklifindeki maddeleri ve Mars Grubu'nun tüm bu olaylara nasıl baktığını bu köşede okuyacaksınız.