GÜNAYDIN'ın gündeme getirdiği, yapımcılar ile Türkiye'nin en büyük sinema salonu zinciri Mars Cinema Group arasındaki restleşme devam ediyor.

Türk sinemasının Yılmaz Erdoğan, Cem Yılmaz, Şahan Gökbakar gibi gişe rekormenleri, sinema sahiplerinin haksız kar paylaşımı yaptığını söyleyerek durumun devam etmesi halinde filmlerini vizyondan çekeceklerini açıklamışlardı.

Herkes bir uzlaşma beklerken Mars Cinema Group, Meclis'e sunulan yasa teklifinin kabul olması durumunda, haksız kar paylaşımına ve promosyona devam edeceğini, özetle yasayı yok sayacağını söyledi. Mars'ın uzlaşmamaya odaklı tavrının arkasında ne olduğu merak konusuydu. İşte merakla beklediğimiz 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı', 'Karakomik Filmler' ve 'Recep İvedik 6'nın vizyona girmemesinin, uzlaşmanın sağlanamamasının arkasındaki çarpıcı detay!..

İki yıl önce Vietnam'da da Mars ile yerel film yapımcıları, Türkiye'de yaşanan sorunların aynısını yaşamış.

Gelin bakalım, iki yıl içinde Vietnam sinemasına neler olmuş...

-CGV Mars Entertainment Group, altı sene içinde Vietnam'da pazar payını beş katına çıkararak pazara hakim oldu.

Hollywood Reporter dergisinin de belirttiği gibi, piyasadaki pozisyonunu kötüye kullanan Koreli dört sinema şirketinden biri olarak nitelendirildi. Bu, Mars Group'un Türkiye'deki yerel yapımcılarla uzlaşmayıp 'Yenilerini çıkartırız' diyerek pozisyonunu kötüye kullanmasına benziyor.

-Vietnam'da yerel film yapımcıları tarafından defalarca adaletsiz kar dağıtımı gerekçesiyle Mars'a davalar açıldı. Bu durum, şu an Türkiye'de yapımcıların isyanıyla örtüşüyor.





-Vietnam'da yapımcılar, Mars'ın geri adım atmaması karşısında çareyi kendi salonlarını açmakta buldu. Vietnam Artist Assocation, Mars'ı boykot kararı alarak, kendi salonlarını açmak üzere bir proje oluşturdu. Bu projede, hisse usulü yeni salonlar açılacak ve bunların karı yatırımcılarla paylaşılacaktı.

Hem yerli sinemacıların ayakta kalması ve gelişmesi, hem de izleyicilere daha uygun fiyatlara bilet verilmesi hedeflenmekteydi. Ancak Mars'ın engellemesi üzerine proje iki defa reddedildi.

İkinci denemede de başarısız olan topluluk, 2019'da bu projeyi hayata geçirmeyi planlıyor.

-2017 ve 2018 itibariyle yerli filmlerin Vietnam'da gösterim oranları ve pazar payı düştü. Bazı yapımcı ve yerli sinema sahipleri, iflasın eşiğine geldi. Hatta bazıları Koreli Mars'a, bazıları da Koreli Lotte'ye satıldı.

-2017'de Vietnam'da sekiz film yapımcısı, özellikle Kore ve Hollywood filmlerini daha fazla göstermesi gerekçesiyle Mars'a dava açtı.

-Hollywood Reporter'ın haberine göre; 2018 itibariyle Vietnam'da yerli filmlerin sinemalardaki gösterimi yüzde 32 azalmış, Kore filmlerinin gösterimi yüzde 26 artmış durumda.



MARS'IN AMACI NE?

Vietnam'da iki sene önce başlayan süreci iyi takip edersek, Türkiye'de iki sene içinde neler olabileceğini anlayabiliriz. İlk hedefleri; ülkenin sinema sektörünü büyük bir yatırımla ele geçirmek. Sonrasında ise yerli sinemayı azaltıp bu filmlerin yerine distribütörü olduğu ABD ve Kore yapımı filmleri koymak.

Ama hiç kimse unutmamalı; burası Türkiye, o işler Vietnam'daki kadar kolay olmaz, olamaz. Kimsenin gücü Türk sinemasını bitirmeye yetmez. 'Yasayı tanımam' diyen Mars, umarım bunları düşünmüştür.

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VİETNAM'IN CEM YILMAZ'I DA HAKSIZ KAR PAYLAŞIMINA TEPKİLİ



2007'de 'The Rebel' adlı filmiyle ün kazanan Vietnam sinemasının Cem Yılmaz'ı Ngo Thanh Van, Türkiye'deki yapımcılar gibi gişedeki haksız kar paylaşımına tepki gösterdi. Van, "Mars tarafından uygulanan mevcut gelir paylaşım oranına katılmıyorum" diyerek bir basın toplantısı düzenledi. Van, toplantıda Mars'ın, Vietnam sinema sektörünün yüzde 40'ından fazlasına sahip olduğunu ve filminin bu salonlarda gösterilmemesinin kabul edilemeyeceğini söylerken gözyaşlarına boğuldu. Aynı krizin Türkiye'de de yaşandığını duyan Van'ın, yerli yapımcılara destek için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Bu arada Van'ın filmi 'Tam Cam,' Mars salonlarında gösterilmemesine rağmen beklenen ciroya ulaşmış.

Tartışma sonrasında seyirci, destek için tekrar tekrar filme gitmiş.

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İKİ ÜLKEDE DE 'YENİ İSİMLER BULURUZ' TAVRI VAR



İki yıl önce Vietnam'da yerli sinemanın uğradığı saldırı, Türkiye ile birebir benzerlikte ilerliyor. O günlerde Vietnam'da yapılan açıklamayla, bugün Türkiye'de yapılan açıklama bile neredeyse aynı. Mars'ın Koreli CEO'su Dong Won Kwak, şunları söylemişti: "Ülkemizdeki yüksek potansiyeli olan film yapımcıları ve genç profesyoneller için kaynak sağlamaktan ve bu tür çabalara öncülük etmekten gurur duyuyoruz. Sektörümüzün geleceği, yeni nesil liderlerin geliştirilmesi için çaba sarf etmeliyiz." Asıl meseleye dikkat çekmeden 'Biz yenilerini vizyona sokarız' tavrı, Vietnam'da da aynı. Mars'ın 2020 hedefleri arasında hem Vietnam, hem de Türkiye için 200 milyon dolarlık yatırım planı var. Ayrıca Rusya, Çin, Azerbaycan gibi birçok ülkede sinema tekeli olmak istiyorlar.