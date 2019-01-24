Beyaz yakalıların hayatına mizahi bakış

Ülkemizde küfür etmeden de iyi işler yapabilen komedyenlerin olduğunu biliyor muydunuz? Ben de bilmiyordum, taa ki Zorlu PSM'de Kaan Sekban'ın 'Kaan Sekban Saçmalar' adlı üç saatlik muhteşem performansını izleyene kadar. Şuraya yazıyorum bu daha başlangıç, Kaan'ın adını daha çok duyacaksınız. Hayatının 10 yılını bir bankada beyaz yakalı olarak geçiren Sekban'ın öyle güzel ilham verici hikayesi var ki; bunu duymayan, bilmeyen tek bir insan bile kalmamalı bence.



'İYİ MİSİNİZ?'

Kaan Sekban, hikayesini gösterisinde seyirciyle de paylaşıyor... Oyunculuk fikri her zaman kafasının bir kenarında dururken, Kaan'ın bir gün kafası atıyor ve "Bu iş böyle gitmez" diyerek bankadan istifa etmeye karar veriyor. Aslında hayallerinin peşinden koşmak isteyip istemediğinden de emin değil. Yöneticisinin odasına terfi etmek ya da zam almak için istifa blöfüyle giriyor. Ancak beklemediği bir durumla karşılaşıyor, yönetici blöfü anlıyor, "Bundan sonraki hayatınızda mutluluklar" diyor. Kaan'ın serüveni burada başlıyor. Hiç parası olmadığı için aile evine geri dönme kararı alıyor, 'Eskiden en azından bankada bir maaşım vardı, artık o da yok' diyerek içli içli eski çalıştığı bankaya bakıyor. İş yerindeki orkidelerini alıp evine doğru yola çıkıyor ama bu orkideler evde yaşamaz ki... Onlar iş yeri çiçeği, gıybetten beslenir, "O yüzden yönetici odalarındaki orkideler coşar" diyor Kaan. Salon buralarda çığlık çığlığa kopuyor. Hatta bir kadın izleyicinin gülmekten öyle sinirleri boşalıyor ki, Kaan, oyunu kesip kadına "İyi misiniz?" diye soruyor. Kaan, bankacılıkta yaşadığı olaylardan öyle güzel bir mizah çıkarmış ki, herkesin kendinden bir şey bulacağı şeyler anlatıyor. Oyun arasında önümdeki kadınlarla konuşuyorum; bir şirketin insan kaynakları departmanı olarak bütün sırayı kapatmışlar. Eğer bankacılık sektöründeyseniz ya da hayatınız plazada geçiyorsa bu oyunu kaçırmamalısınız. Kaan; yaşadığı olayları öyle doğal, komik anlatıyor ki, özellikle kendisiyle dalga geçtiği anlar tek kelimeyle muhteşem. Hikayeye dönecek olursak, Sekban'ın bankacılıktan sonra ilk işi; yapımcılığını, yönetmenliğini, dekorunu, ışığını, kameramanlığını, sunuculuğunu kendisinin üstlendiği ilk, tek, rakipsiz ev yapımı talk show'u oluyor. Koyuyor iki portakalın önüne telefonunu, açıyor canlı yayını... Bir gün İclal Aydın "Konuk alıyor musunuz?" diye soruyor, 'Herhalde fake, neden bana konuk olsun ki!' diyor. Ama bakıyor ki profilin mavi tik'i var, "Tabii, alırız" diye karşılık veriyor. Ardından 'Ben de sosyal medyadan ev yapımı şovuma konuk kovalayayım' diyerek Gökhan Türkmen'e yazıyor, Türkmen de kendisini hiç kırmadan Kaan'ın Çekmeköy'deki evine giderek konuk oluyor. Kaan, oyunun ilk perdesinde banka, ikinci yarıda ise oyunculuk maceralarını mizahi bir dille anlatıyor. Bu arada kaleme aldığı 'Tebrikler Kovuldunuz' adlı ilk kitabı da, Yılın En İyi İK&Yönetim&Liderlik kitabı seçildi. Kaan'ın ev yapımı talk show'u, BKM Mutfak'ta devam ediyor. Kaan bugün hâlâ sahnede yüzlerce kişiyi güldürüyor ve önümüzdeki günlerdeki tüm gösterileri de kapalı gişe oynayacak.



KARİYERİNİZİ DEĞİŞTİRMEYE CESARETİNİZ VAR MI?

Kaan Sekban'ın oyununa bayıldığım gibi, sosyal sorumluluk duyarlılığına da hayran kaldım. Givin uygulamasından alınan biletlerin geliri Türk Eğitim Vakfı'na bağışlanıyor. Kültür sanatta sakin geçen pazartesilerin ne denli hareketli olabileceğini ispat eden Sekban, seyirciyi 'Kariyerinizi tamamen değiştirmeye ne kadar cesaretiniz var?' diye de sorgulatıyor.