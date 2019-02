‘Organize İşler’in sürprizi: ‘Sıtkı Besnici’

'Organize İşler'in merakla beklediğimiz devam filmi 'Organize İşler-Sazan Sarmalı', tam 14 yıl aradan sonra sinemalarda. 'Asım Noyan' ve çetesinin yolunun; İstanbul'un gayr-ı meşru işlerinin peşinden koşan, futbol maçlarından güvercin taklasına kadar her türlü bahsi oynatan Adanalı 'Saruhan Zincir' ile kesişme hikayesi müthiş. Kimsenin yakalamayı başaramadığı 'Asım Noyan' ve çetesi bu kez de 'sazan sarmalı' olarak adlandırdıkları bir üçkağıda bulaşıyor. Senaryoyu yazıp yöneten Yılmaz Erdoğan'a filmde Bensu Soral, yerli komedinin sevilen kadınlarından Ezgi Mola, yetenekli oyuncu Okan Çabalar, emektar oyuncu Güven Kıraç ve yerli gururumuz Kıvanç Tatlıtuğ eşlik ediyor. Filmin en büyük sürprizlerinden biri de ünlü komedyen Ata Demirer. Filmde Demirer, her kapının anahtarını açacak bilgiye sahip ama bir o kadar da ağzı kalabalık 'Sıtkı Besnici' karakterini canlandırıyor. Demirer'in oynadığı 'Sıtkı Besnici'nin, filmin en unutulmaz karakterlerinden biri olacağı kesin.



'SESSİZ ÇIĞLIK' FARKINDALIK IÇIN BEYAZPERDEDE

Tüm dünyanın kanayan yarası çocuk istismarına dikkat çekmek için kaleme alınan 'Sessiz Çığlık' filmi, herkesi duyarlı olmaya davet ediyor. İki kardeşin acılarla dolu öyküsü seyirciye 'Sessiz kalmayın' mesajı veriyor. Film, önümüzdeki aylarda vizyona girecek.



10 MADDEDE TÜRK SİNEMASINA NASIL ZARAR VERİLİR?

Bir süredir yapımcılar ile sinema salonu işletmecilerini karşı karşıya getiren mısır krizi, geçtiğimiz günlerde yeni sinema yasasının Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla sona erdi. Ancak Mars Cinema Group, sinema bileti kampanyalarının yasa öncesi gerçekleştiğini öne sürerek, kampanyaların Temmuz'a kadar devam etmesi konusunda izin almış. İşte Mars Cinema Group'un Türk sinemasına nasıl zarar verdiğinin 10 maddelik listesi: 1- 2.5 milyon adet kampanya biletinin, anlaşma yapılan yerlere iade edilmesi yerine, kampanyanın Temmuz'a kadar devam etmesi için izin alınması. 2- Sistemin şeffaf şekilde işlemesine engel olunması. 3- La Vache Qui Rit marka peynirlerin kutusunun üzerine '10 liralık alışverişe sinema bileti kampanyası' yazdırılarak 25 bin biletin hediye yoluyla dağıtılması. 4- Otobüsle yolculuk yapmak isteyenlere yanında sinema biletinin hediye edilmesi. 5- AVM'lerde insanların alışveriş limitlerini aşmaya zorlanması, sinema biletlerinin bonus olarak verilmesi. 6- 'İki koltuk altı roll on'u alana sinema bileti' kampanyası. 7- 'Pizzadan sonra bir film iyi gider' diyerek pizza menülerinin yanında sinema bileti hediye edilmesi. 8- 'Teknosacell faturasız abonesi olana sinema bileti' gibi sözde fırsatlar sunulması. 9- 'Küçük ev aleti alana iki sinema bileti' kampanyasının yapılması. 10- Özetle; sinema sanatının kampanyalarının arasına konulması. Bu kampanyalar stoklarla sınırlıdır, bitmeden katılın(!) Allah'ım sen 'Organize İşler-Sazan Sarmalı'nı bu kampanyalardan koru. Amin.