Yazıma, 'Dikkat spoiler içerir' ibaresi ile başlıyorum. Sinema sanatı, uzun bir süredir birbirine benzeyen hikayeler etrafında dönüyor; özellikle de aşk filmlerinde. 'Aşk mı para mı?' sorusu bu hafta vizyona giren 'Öldür Beni Sevgilim'de karşımıza çıkıyor, ama girişte bahsettiğimin aksine klişe haliyle değil, bambaşka bir yorumla. Aynı zamanda film 'Milli Piyango çıksa ne yaparım?' sorusuna da beklenmedik, güzel bir cevap veriyor. Film, Murat Boz'un canlandırdığı 'Okan'ın, Seda Bakan'ın canlandırdığı 'Demet'in bineceği trene yetişmek için İstanbul trafiğinde verdiği mücadele sahnesiyle açılıyor. Hem romantik komedi ögeleri, hem de aksiyon içeren film, birbirlerini öldürmeye karar veren 'Demet' ve 'Okan' çiftinin hikayesini konu alıyor. Filmin aksiyonu, Milli Piyango'dan çıkan para sonrası, çiftin birbirini öldürme planlarına başlamasıyla yükseliyor. 'Okan'ın da 'Demet'in de, öldürme planlarını yaparken yanlarında akıl hocası kankaları var. Bu dörtlü, hep beraber olacaklardan habersiz Fethiye'ye tatile gidiyor. Yıllarca 'Bir Kadın Bir Erkek' dizisini yazan, kadınerkek ilişkilerinde uzman senarist olan Murat Dişli'nin imzasını taşıyan senaryo çok incelikli yazılmış, biraz da kadınların planlarına torpil geçilmiş. Tüm olaylar esnasında kadın karakterlerin planları, kesinlikle daha zekice düşünülmüş. Seda Bakan ve kankasını oynayan Açelya Topaloğlu'nun sahnelerine, diyaloglarına resmen doyamadım. Erkeklerin de hakkını yememek lazım, planları idare eder. 'Demet' ve 'Okan'ın gerilim dolu bir evlilik komedisine dönüşen hikayesinin mimarları 'Gonca' (Açelya Topaloğlu) ve 'Bülent' (Özgür Emre Yıldırım)'ın performansları izleyenlere 'Böyle kanka, akıl hocası olmaz olsun' dedirtecek.



'THE SHINING' GÖNDERMESİ

Filmde, 'Bülent' karakterini canlandıran Özgür Emre Yıldırım'ın kapıyı balta ile kırdığı sahneler, yıllar önce çekilen ve dünya sinemasının en unutulmaz filmleri arasında yer alan Jack Nicholson'ın 'The Shining' filmindeki karelerine bir gönderme yapıyor.



FETHİYE VE MFÖ

'Öldür Beni Sevgilim'i birbirini seven ama işten güçten birbirine fazla vakit ayıramayan çiftler üzerinden de okuyabiliriz. Aşkın parayla ölçüşemeyeceğinin öyküsü demek de mümkün. Bu arada filmin müzikleri o kadar iyi seçilmiş ki, Murat Boz'un yaptığı 'Öldür Beni Sevgilim' şarkısı ve MFÖ'nün 'Gözyaşlarımızı Bitti mi Sandın?' parçası, Fethiye manzarasıyla çok uyumlu olmuş. Ayrıca yamaç paraşütü, zipline, trekking sahneleri de izleyiciyi bambaşka dünyalara götürüyor.



SEDA'NIN MOONWALK'I

Filmin görüntülerine gelecek olursak... Yönetmen Şenol Sönmez, filmin başından sonuna şov yapmış. Fethiye'nin eşsiz manzara sahnelerinden sonra filmden Fethiye'ye gitme isteğiyle çıkacaksınız. Yönetmen; bu filmde sadece şahane görüntüler çekmemiş, başarılı oyunculuk performanslarının yönetiminde de zirve yapmış. Özellikle Murat Boz, bu filmdeki performansından sonra kesinlikle en iyi erkek oyuncu ödüllerini toplamaya başlayacaktır. Keza Seda Bakan da öyle başarılı, öyle doğal komik ki. Bir istifa sahnesi ve Michael Jackson'ın meşhur moonwalk dansı var ki, izleyince inanamayacaksınız.



SPOR HOCASI DA OYNUYOR

Yosi Mizrahi ve Dilşad Şimşek'in oynadığı sıradışı yüksek performanstaki karakterler, çok eğlenceli olmuş. Yosi ve Dilşad'ın sahnesinde arka masadan bir tanıdık sima çıkıyor: Murat Boz'un spor hocası Sami Hamidi. Film boyunca antrenman yapan ikili, bir sahnede anı olsun diye beraber oynamışlar. Final sahnesi çok önemlidir. Şenol Sönmez, öyle etkili çekmiş ki bu sahneyi, seyirciye yazının başında sorduğumuz bütün soruların yanıtlarını en iyi şekilde vermiş. 'Hafta sonu hangi filmi izlesem?' diye düşünenler için en doğru tercih 'Öldür Beni Sevgilim' olacaktır, İyi seyirler...