Kültür ve Turizm Bakanı’yla sanat turu

Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy, göreve başladığından bu yana sanat anlamında birçok atılım ve yenilik yaptı. Müze ziyaretçi oranlarını Avrupa standartlarına çıkarmak istediğini her fırsatta dile getiren Ersoy'un sanata olan ilgisine bizzat şahit oldum. Geçtiğimiz günlerde Bakan Ersoy'la beraber Bilgili Holding ve Sabiha Kurtulmuş organizasyonuyla gerçekleşen Artweeks@ Akaretler'de keyifli bir sanat turu yaptık. Bakan Ersoy, ilk olarak Derya Yücel küratörlüğünde ülkemizin iyi koleksiyonerlerinden Öner Kocabeyoğlu'nun 'Paris Ekolü Üzerine Bir Seçki'sini gezdi. Eserleri incelerken; Kocabeyoğlu'na, ülkemizin sanat yaşamına kıymetli katkılarından dolayı teşekkür etti. Ardından ana etkinliğin gerçekleştiği 37-39 numaradaki genç sanatçıların eserlerini tek tek inceledi. Ahmet Oran'ın solo sergisini, Cengiz Yatağan'ın yeni çalışmalarını gördükten sonra eserleriyle Türk sanatının dünyaya yayılmasına öncülük eden ressam Fatma Zeynep Çilek'in eserinin hikayesini dinledi. Çilek eserlerinde; Rumi'leri, Anadolu Selçuklu geometrisini ve Anadolu kilimlerinin motiflerini titizlikle yorumlayıp yansıtıyor. Çilek'in Begüm Alkoçlar küratörlüğündeki 'Şimdi' isimli sergisi, 21 Mart Etiler O'art Galeri'de açılacak.



İstanbul Havalimanı'nda müze açılıyor

Bakan Ersoy; İstanbul Havalimanı'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın işleteceği bir müze açılacağının müjdesini verdi. Amaçlarının ilk etapta transit bölümdeki yolcuları kazanmak olduğunu vurgulayan Ersoy, şunları söyledi: "Türkiye'ye giriş yapan her üç turistten biri İstanbul Havalimanı'ndan geçiyor. Daha da ilginç olanı; birçok turist İstanbul'a kadar gelip başka ülkeye geçiyor. İşte o İstanbul'a kadar getirmeyi başarıp transitten kaybettiğimiz yolculara, müzeyi de kullanarak ülkemizi tanıtmak istiyoruz. Belki bir dahaki tatil programlarına Türkiye'yi de alırlar."



Toplantıya evcil hayvanınızla girmeye ne dersiniz?

'Hayat onlarla daha güzel' düşüncesinden yola çıkılarak yurt dışında uygulanan bir çalışma, Türkiye'de de hayat buldu. İş yerindeki hayvanların; çalışanlar üzerinde hem mental, hem de fiziksel olarak pozitif etkiler yarattığını biliyor muydunuz? Purina, Avrupa çapında bir çağrı yaparak tüm firmalarının çalışanlarını hayvanlarıyla beraber çalışmaya davet etmiş. Nestle Purina Petcare Genel Müdürü Ayça Erkol, 'Dostum Ofiste-Pets at Work' olarak Türkiye'de uygulanan projeyle ilgili şunları söylüyor: "Evcil hayvanların fiziksel ve psikolojik açıdan insana verdiği pozitif etkiden ve bunun yaptığımız işe olumlu katkısından yola çıkarak başlattığımız proje kapsamında, Nestle çalışanları, iki haftada bir cuma günleri ofise dört ayaklı dostlarıyla geliyor. Onlarla birlikte çalışıyor, toplantılara giriyor, günlük hayatın stresinden uzaklaşarak keyifli bir gün geçiriyoruz." Ne şahane değil mi?



Kadın futboluna destek

2019 Kadınlar Dünya Futbol Şampiyonası bu yıl 7 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Fransa'da yapılacak. Ne mutlu ki bu yıl Nike ve UEFA, kadın futbolunu geliştirmek için güçlerini birleştirdi. Nike, ulusal kadın futbol takımının resmi sponsoru oldu. Sporda eşitliği savunan kadınlara destek olan nice işbirliklerine...