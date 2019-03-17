Bu yılki festival programında 175 uzun metrajlı ve 11 kısa film yer alıyor.

Festival kapsamında 12 gün boyunca, 19 bölümde 45 ülkeden 187 yönetmenin 186 filmi gösterilecek.

Festivalde kaçırmayacağım filmler ise şöyle:

1- 'Yüzleşme' Gerçek bir olaydan esinlenilen film, aynı zamanda travma ve cesaret konularını titizlikle ve büyük bir hassasiyetle ele alıyor.

2-'Üçüncü Eş' Konuşmalar yerine bakışların ve göz alıcı renklerin öne çıktığı filmde, 'May'in çocukluktan anneliğe geçişi anlatılıyor.

3- 'Diğerlerinin Sessizliği' Bu çok ödüllü belgesel, ezber bozan 'Arjantin Davası'nı konu alıyor.

4-'Lanetli Kumaş' İngiliz yönetmen Peter Strickland'ın İtalyan ustalar Dario Argento ve Mario Bava'ya saygı duruşu niteliği taşıyan yeni filminde, koyu kırmızı bir elbisenin laneti anlatılıyor.

5-'Başyapıtım' Yönetmen Gaston Duprat, filminde edebiyat değil çağdaş sanat dünyasını, kara mizaha yaslanan bir gerilimle mercek altına yatırıyor.

6- 'Hasatçılar' Etienne Kallos'un bu ilk uzun metrajlı filmi, Kabil ile Habil'den esinlenirken ülkenin sancılı tarihine de gönderme yapıyor.

7- 'Amanda' 'Amanda', ailedeki kaybın dengeleri nasıl değiştirdiğini duygusal bir tonla ve Paris'i fon alarak anlatıyor.

8- 'Kazı' Andrew ve Ryan Tohill'in ilk filmi bir aile dramı olarak yola çıkıp ardından gizem filmine evriliyor.

9- 'Kız Kardeşler' Emin Alper'in filmi Kız Kardeşler'de, üç kız kardeşin gizli rekabeti anlatılıyor.

10- 'Banksy'yi Çalan Adam' Anlatıcısı asi rock'çı Iggy Pop olan güncel belgesel, çalıntı mal, karaborsa gibi konulara değiniyor.