Bozcaada'yı, eski ismiyle Tenedos'u özel kılan o kadar çok şey var ki... Ruhu, dokusu, tarihi, festivali, insanı ve her şeyden önemlisi hiç aklınıza gelmeyecek sürprizleri...

Volkswagen'in katkılarıyla düzenlenen, cazın ustalarının buluştuğu Bozcaada Caz Festivali için adaya ilk gelişim.

Heredot'un "Tanrı, insanlar uzun ömürlü olsunlar diye Tenedos'u yaratmış" diyerek övdüğü kadar varmış.



ÖNCE KALESİ SONRA MÜZESİ

"Adayı anlamak için gezmeye nereden başlamalıyım?" diye adalı bir arkadaşıma soruyorum...

"Bozcaada'nın ruhunu kavramak istiyorsan, önce kalesinden, sonra tarih müzesinden başlamalısın" diyor.

Gelelim bu yıl üçüncü kez gerçekleşen Bozcaada Caz Festivali'ne...

Pop, etnik, Balkan, füzyon ve caz ustalarının gerçekleştirdiği konserler;

Bozcaada'nın atmosferi ve ruhu ile birleşince ortaya müthiş bir sonuç çıkmış. Festivalin ikinci gününde, Londra çağdaş cazının heyecan verici ismi Yussef Dayes ve Bozcaada Ensemble ile sahneye çıkan Suzan Kardeş konserinin bitmesini hiç istemedik.



SEBİLDEN SU İÇTİLER

Festivalin bir güzel yanı da; yaratılan geri dönüşüm alanları ile insana, hayvana ve çevreye saygılı bir ortam sunması oldu. Çevre dostu yaklaşımı ile Volkswagen, tek kullanımlık plastik atıkları azaltma hedefi doğrultusunda, katılımcılara özenle seçilmiş ve üretilmiş T-Roc ve festival tasarımlı sağlıklı su mataraları dağıttı. Böylece katılımcılar, festival alanında bulunan su sebillerden su ihtiyaçlarını bu mataralar ile karşılayarak yüzlerce pet şişe atığının oluşmasını önledi.



HER YER TURUNCU

ADANIN EN ÖZEL ÜÇ MEKANI

'Bozcaada'da nereye gidilir, ne yapılır?' konusu sürprizlerle dolu. Çünkü her şey spontane gelişiyor. Gün batımı izlemeye gideceğim diye çıkıp kendinizi bir anda limanda denize girerken bulabiliyorsunuz. O yüzden çok da plan yapmayın, kendinizi bu sürprizlere bırakın. İlla isim istiyorsanız Bertiz'de mutlaka kalın, adanın en iyi otellerinden. Manzarası ve plajı çok güzel. Madam Niça'da kahvaltı edin ve Maya'da akşam yemeği yiyin.