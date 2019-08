Sinemamızın son yıllarına jet hızıyla giriş yapan yapımcı Mustafa Uslu ile ilgili sorunlar, şikayetler, skandallar bir türlü bitmek bilmiyor. Kendini 'Ayla' ve 'Müslüm'le gişede 'tüm zamanlar' rekorlarını kırarak Türkiye sinema tarihini baştan yazan kişi olarak lanse ettiği Dijital Sanatlar Yapımevi, bu gidişle sinemanın tarihini baştan yazamayacak ama sinemanın tarihini yok edecek cinsten iddialarla gündemde.

Uslu, son olarak 'Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun' adlı yeni projesinde de başkasının fikriyle karşımıza çıkmış ve Farah Zeynep Abdullah da filmden ayrılmıştı. O günden bugüne gelişmeler bunlarla kalmadı elbet. Gelen ihbar telefonları, şikayet maillerinde yine Türk sinemasını karıştıracak iddialar yer alıyordu. Uslu ve filmleri ile ilgili tepki çeken durumlardan bazılarını ve gelen ihbarları belgeleriyle derledim, yorum sizin.







VARAN 1:

KİTAPLI KANIT

Senarist Seda 'Demirtaş, Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun' filminin projesini Mustafa Uslu'ya götürür. Ancak Uslu, iddiaya göre Demirtaş'ı devre dışı bırakıp filmin senaryosunu başkasına yazdırır. Duruma sinirlenen Demirtaş, ünlü yapımcıya dava açar, ardından da yaşadığı bu süreci anlatan bir kitap kaleme alır. Demirtaş, Mustafa Uslu ile davası sürdüğü için kitapta onun ismini vermez ama onunla ilgili süreci şöyle anlatır: "6 yıllık çalışmam sonucu icra etmeye çalıştığımız başka hedefimiz ise maalesef ki beşeri hatalara düşmeye meyilli olan bazı kişilerin kendi projesi gibi adlandırdığı bu eserin emekçilerinin ortaya çıkmasıdır."







VARAN 2:

'NAİM' DE BAŞKASININ FİKRİ

Kendini gerçek hikayeleri beyazperdeye aktarma misyonu edinmiş Mustafa Uslu; bu yıl ismini sadece Türkiye değil, dünya spor tarihine altın harflerle yazdıran, üst üste kırdığı rekorlar, kazandığı olimpiyat madalyalarıyla unutulmaz olan Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesinin çekimlerine başladı. Ne tesadüf ki 'Ayla' , 'Müslüm', 'Dumlupınar' filmleri gibi 'Naim' filmi de başkasının fikriymiş. 'Naim'in hikayesini yazan Denizhan Nacar, aileden filmi yapma izni ve haklarını almış. Mustafa Uslu'ya tretman ve snopsis göndermiş. Sonrasını tahmin edersiniz; Yiğit Güralp gibi, Mine Şengöz gibi, Seda Demirtaş gibi, listeye şimdi de Denizhan Nacar eklendi.

Uslan be Mustafa Uslu, birine de hakkını teslim et. Varan 3 de var ancak şu an sizlerle paylaşmıyorum. İlerleyen günlerde sürprizlerim olacak...