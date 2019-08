"Büyük şehirler, depresyon, anksiyete, şizofreni gibi duygu durum bozukluklarına yol açar" diyor Dünya, Enerji ve Çevre Bilimleri Üniversitesi doktora öğrencisi ve araştırma yazarlarından Greg Bratman. Bunun nedeni; doğadan uzak kalmak ve kafa boşaltmak için aranılan doğru yerin bulunamamış olması. Son dönemde şehirli insanın isyanı da bu yönde. Kiminle konuşsam; "Toplantılar, seyahatler, uzun çalışma saatleri, artık dinlenme tatili istiyorum" diyor. Dinlenme tatili için yaz aylarında sakin bir yer bulmak zordur ama son keşfim, tam bir inziva yeri. Gel kitabını, senaryonu yaz, hatta ata binmeyi öğren. Doğal yapısı büyük bir özenle korunarak geliştirilmiş 200 dönüm arazi üzerinde kurulu olan Ayşe Deliismail At Çiftliği'nden bahsediyorum. Bodrum'da böylesine tatil mümkünmüş diyebileceğiniz bir yer burası. Milas Havalimanı'ndan 15 dakika uzaklıktaki çiftliğin özel manejinde, dört at, iki pony ve üç midilli bulunuyor. Tamamen profesyonel biniciler tarafından eğitimler alabiliyorsunuz. Bir kez at binen bir daha ata binmekten vazgeçemez diyorlar. Gelin görün bakalım, siz vazgeçebilecek misiniz... Yoksa sadece inziva kısmıyla mı ilgileneceksiniz. Unutmadan; binicilik, kan dolaşımını ve solunumu düzenleyen, denge ve koordinasyonu geliştiren, her kas grubunu çalıştıran, refleksleri geliştiren, seratonin, endorfin ve adrenalin salgılanmasını sağlayan, olumlu yaklaşım geliştirerek stresle mücadelede yardımcı olan eşsiz bir spor. 400 metre rakımda yer alan Ayşe Deliismail At Çiftliği manejinde verilen binicilik eğitimlerinin her bir dersi, profesyonel antrenör eşliğinde 40 dakika sürüyor.



EŞSİZ BİR İLHAM YERİ

Peki ya Bodrum'da böyle bir inziva yeri neden var, kimler buraya gidiyor? Serin Durmay Preleviç, vazgeçilmez tutkusu olan binicilik heyecanını paylaşmak ve yaygınlaştırmak amacıyla kurmuş bu maneji. Çiftliğin fark yaratan unsuru sadece atları değil; mimarisi, doğası, günbatımı, oksijen deposu karaçam ağaçları arasında yürüyüşleri, çiftliğin yüzde 100 doğal ürünlerini kullanarak yaptıkları yemekleri... Öte yandan burası, yaratıcı iş yapan kişiler için mutluluğa çağrı ve eşsiz bir ilham yeri. Çiftlik sahiplerinin Gündoğan'da da aynı inziva konsepti bulunuyor. Üç özel villadan oluşan Deniz Evleri Gündoğan; yaratıcı iş yapan, kafa açmak isteyenlerin tercihi.