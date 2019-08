İş dünyasında liderlik, takım ruhu, motivasyon, hızlı karar alma, kriz yönetme gibi özellikler büyük önem taşıyor. Peki ya büyük şirketler, çalışanları bu konuda başarılı olsun diye ne yapıyor dersiniz? Çalışanlarını alıyor ve bir yelkenliyle Kalamış Marina'dan Burgazada'ya doğru seyire bırakıyor.

Geçtiğimiz günlerde Anadolu Efes Yelken Takımı'yla çıktığımız seyrimizde öğrendim tüm bunları. Şirketin CEO'su Can Caka, takımın markayı ve kurum kültürünü temsil etmesi amacıyla 2010 yılında kurulduğundan bahsediyor.

Ekip ruhuyla büyük başarılara imza atan ekibin, yelken sporunda kurumu iyi temsil ettiği, ödüllerinden belli. 2011 yılından bu yana yaklaşık 125 yarışa katılmışlar ve birçok ödülün sahibi olmuşlar.

Peki bu takım nasıl kuruldu, her çalışan katılabiliyor mu diye sorduğumda, Can Bey şöyle anlatıyor:

"Yelken takımının kurulması aşamasında önce şirket içinde duyurular yaptık ve kontenjan çok kısa bir sürede doldu. Başvuran çalışanlarımıza temel yelken eğitimi verildi, bu aşamada yapılan eleme sonrasında da takıma girecek çalışanlarımız ileri seviyede yelken eğitimi aldılar. Sonrasında yoğun bir antrenman programıyla takımımızı hazır hale getirdik."



KADIN YELKENCİLER

Takımda; satıştan insan kaynaklarına, tedarik zincirinden pazarlamaya farklı departmanlardan çalışanlar bulunuyor.

Yelken takımının en büyük özelliklerinden biri; en çok kadın yelkencinin bulunduğu takım olması. Seyrimiz bittiğinde anlıyorum ki; şirketteki motivasyon ve kriz yönetimi için yelken bire bir. Ekip ruhu taşımayanın da yelkenlide yeri yok. Keşke her kurumun yelken takımı olsa ve hepsi kadınlardan oluşsa...

Hayal mi dersiniz, bence çok yakında, umutluyum.