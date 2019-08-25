Türkiye'nin ilk fantastik çocuk aile filmi olan 'Masal Şatosu: Sihirli Davet'in vizyon tarihine sayılı günler kaldı. Filmin başrollerini ünlü Youtuberlar Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban paylaşırken, Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki de oynuyor. Gösterime 30 Ağustos'ta girecek olan filmin fragmanı yayınlandığı gün Youtube Trend Videolar Listesi'ne hızlı bir giriş yaparak ilk sıralara yerleşti.

Burak Kuka'nın yönettiği 'Masal Şatosu:

Sihirli Davet', bir cüce tarafından bahçeye gömülen sihirli harita ve tebeşirin 'Neşe' tarafından bulunması ve ağabeyi 'Mete' ile paylaşmasıyla başlayan macerayı beyazperdeye yansıtacak. Filmin müzikleri de başarılı isimlere emanet, çünkü DMC filmin ortaklarından. Filmle ilgili en çok merak ettiği şeylerden biri Samsun Demir, Ziynet Sali, Bilal Sonses gibi müzik dünyasının ünlü isimlerinin filme nasıl konuk oyuncu oldukları, Ayça Tilki'nin oyunculuk performansı ve devamında neler yapacağı.

Siz de unutmadan bir kenara not alın, haftaya sinemalarda.