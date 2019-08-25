Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Funda Karayel > Yerli fantastik çocuk filmi için geri sayım başladı
FUNDA KARAYEL
25 Ağustos 2019, Pazar FUNDA KARAYEL

Yerli fantastik çocuk filmi için geri sayım başladı

Türkiye'nin ilk fantastik çocuk aile filmi olan ': Sihirli Davet'in vizyon tarihine sayılı günler kaldı. Filmin başrollerini ünlü Youtuberlar Berk Coşkun ve Ecrin Su Çoban paylaşırken, Aleyna Tilki'nin kardeşi de oynuyor. Gösterime 30 Ağustos'ta girecek olan filmin fragmanı yayınlandığı gün Youtube Trend Videolar Listesi'ne hızlı bir giriş yaparak ilk sıralara yerleşti.
Burak Kuka'nın yönettiği 'Masal Şatosu:
Sihirli Davet', bir cüce tarafından bahçeye gömülen sihirli harita ve tebeşirin 'Neşe' tarafından bulunması ve ağabeyi 'Mete' ile paylaşmasıyla başlayan macerayı beyazperdeye yansıtacak. Filmin müzikleri de başarılı isimlere emanet, çünkü DMC filmin ortaklarından. Filmle ilgili en çok merak ettiği şeylerden biri Demir, , Bilal Sonses gibi müzik dünyasının ünlü isimlerinin filme nasıl konuk oyuncu oldukları, Ayça Tilki'nin oyunculuk performansı ve devamında neler yapacağı.
Siz de unutmadan bir kenara not alın, haftaya sinemalarda.

YAZARIN BUGÜNKÜ DİĞER YAZILARI
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN