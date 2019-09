Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu olan Oğulcan Engin'in eski kız arkadaşı Emily'nin ismini verdiği Emily's Garden adlı mekan, yakın zamanda İstanbul'un en popüler mekanlarından biri olacak.

Mekanı anlatmadan önce size de sormak isterim; 'Eski sevgilinizin adına kafe açmayı düşünür müsünüz?' diye. 'Neden düşünelim, eski eskide kaldı' dediğinizi duyar gibiyim ama onu çok güzel anılarla hatırlamanıza izin vermiş biriyse bu kişi, neden olmasın...

Mekan, eski White Mill'in keyifli bahçesinde, mimarisini Efe Kesgün'ün sahibi olduğu Mim İnterni'nin yaptığı, yeniliklerle, sanat eserleriyle, antika kapılarla, eski sevgilinin adını şahane şekilde yaşatıyor.

Oğulcan Engin, Milano'da eğitimini tamamladıktan sonra şehrin eksiği, ihtiyacı olan bu kocaman bahçeyi hayata geçirmiş. Engin, mekan açılmadan önce her şeyiyle tek tek ilgilenmiş, arada mutfağa girip bir şeyler de yapıyor. Bu arada mekanın fiyatları da hayli uygun.

Aziz Başkan'ı çok iyi gördüm

Mekana gittiğim gün Oğulcan Engin'in önemli konukları vardı. Babası Sinan Engin'in misafirlerinin olduğu masa; futbol dünyasının önde gelen isimlerinin buluşturdu. Masanın başında efsane başkan Aziz Yıldırım'ı gördüm. Başkan, yurt dışı iş seyahatlerinden yeni dönmüş, son derece neşeli ve keyifliydi. Fotoğrafımızı sosyal medyaya yüklediğimde herkesten "Başkan ne kadar güzel gülmüş" diye mesajlar geldi.