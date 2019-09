Sinemaseverlerin merakla beklediği, İKSV tarafından 18'inci kez gerçekleştirilecek Filmekimi, bu yıl özellikle Cannes, Venedik ve Toronto Film Festivali'nin yıldız filmleriyle karşımızda. Öyle ki herkeste aynı gündem var: Hangi filmi izlesek?

Örneğin Oscar'lı sinemacı Noah Baumbach'ın yeni filmi 'Marriage Story', ilk kez izleyici karşısına çıktığı Venedik Film Festivali'nde müthiş övgüler aldı, Toronto Film Festivali'nde de eleştirmenlerin oylarıyla Adam Driver'a En İyi Performans Ödülü'nü getirdi.

'Marriage Story', dağılan bir evliliğin ve birlikte kalan bir ailenin dokunaklı ve şefkatli hikayesini konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda başrolleri paylaşan Scarlett Johansson ve Adam Driver'ın yanı sıra Laura Dern, Alan Alda ve Ray Liotta yer alıyor. Bu film gerçekten kaçmaz.



HEPSİ ÖDÜLLÜ

Öte yandan bir kaçmayacak film de 'The Laundromat'. Çin, Meksika, Afrika ve Karayipler'de Mossack Fonseca'nın üst düzey patronlarına ait sırları ortaya çıkaran gazetecilerin hikayesini konu alıyor. Yönetmenliğini Oscar ödüllü Steven Soderbergh üstleniyor.

Filmekimi'nde; Cannes'da Altın Palmiye kazanan 'Parasite/Parazit', Pedro Almodovar'ın gönüllerin Altın Palmiye'sini alan ve Cannes'da Antonio Banderas'a En İyi Erkek Oyuncu ödülü kazandıran filmi 'Acı ve Zafer', Jessica Hausner'in Emily Beecham'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü getiren yeni filmi 'Küçük Joe', Yönetmenlerin On Beş Günü bölümünün en iyi filmi 'Alice and The Mayor/Alice ve Belediye Başkanı', günümüzün en radikal sinemacılarından Albert Serra'nın Belirli Bir Bakış'ta Jüri Özel Ödülü'nü kazanan filmi 'Liberte/ Özgürlük', Cannes'da En İyi Senaryo Ödülü'nü kazanan 'Portrait of A Lady on Fire', Jüri Ödülü'nü kazanan 'Bacurau', daha önce iki kez Altın Palmiye'yi kazanan Dardenne Kardeşler'in bu yıl En İyi Yönetmen ödülü kazanan filmi 'Genç Ahmet', kesinlikle kaçırılmaması gereken filmlerden.. Bu arada Filmekimi; zengin programının yanı sıra afişleri ve kampanyasıyla da dikkat çekiyor. Muhabbet tarafından hazırlanan kampanya ve afişlerin temasını #spoileryeme sloganı oluşturuyor. Filmekimi bu sloganla sinemaseverleri, programda yer alan filmleri herkesten daha önce görmeye davet ediyor.

Filmekimi; İstanbul'da 4-13 Ekim, Ankara'da 11-15 Ekim, İzmir'de ise 18-22 Ekim tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. Biletler satışta, şimdiden almanızda fayda var, tabii kaldıysa... İyi seyirler.



!F'İN KAHRAMANI ARYA SU ALTIOKLAR

Bu yıl 18'incisi gerçekleşen !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali, programına eklenen yeni bölümler ve sinemacıları destekleyen yeni programlarıyla çok konuşuldu. Festivalin bu kadar başarılı olmasındaki etken, tartışmasız !f İstanbul direktörlüğünü bu yıl ilk kez üstlenen isim, aynı zamanda KısaKes Film Festivali'nin de kurucuları arasında olan Arya Su Altıoklar'dı. Festivale öyle genç dinamik bir hava getirmiş ki, fikirlerine bayıldım. !f açılış partisindeki sohbetimizde, genç ve çocuk seyirciyi düşündükleri özel seçkiden bahsetti, "Geleceğin bağımsız sinemaseverlerini bulmak arzusundayız" dedi. O an benim için !f'in kahramanı oydu. Gerçekten de yeni yeteneklerin projelerini keşfetme konusunda çok başarılılardı; gençleri, uluslararası sinemacılarla gerçekleştirdikleri eğitimlerle bir araya getirdi. !f'in sinemacılar için ilk adımlarından ustalık süreçlerine kadar barınabilecekleri bir döngü sisteminde olmasını istiyor Arya.

Takdir edilesi başlıca vaatlerinden biri de, !f ruhunu korumanın yanı sıra genç ve çocuk seyircilere açtıkları alanlarla festivali güçlendirmek. Bravo, her festivale böyle direktör gerekiyor.