Yaptığımız hatalardan ders çıkarmak, en çok duyduğumuz nasihatlerden biri.

Fakat başkalarının deneyimlerinden de dersler çıkarmak, en az yaşamak kadar anlam katıyor hayata.

Her köşesi, her sayfası ayrı bir öğreti öyle çarpıcı kitaplar okudum ki, bana hatalardan ders alma ve açık yüreklilikle paylaşma ihtiyacımız olduğunu hatırlattı.

Bennu Gerede'nin 'Ben Ben Nü'sü, Demi Moore'un 'İnside Out'u mutlaka okumanız gereken müthiş itiraflar içeriyor. Öyle itiraflar ki; her satırında taş gibi kesiliyorsunuz, empati yapıyorsunuz, üzülüyorsunuz, hayatı sorguluyorsunuz.

Demi Moore, eski eşinin kendisini çok eşliliğe zorladığını ve aldatıldığını, tecavüze uğradığını da ilk kez bu kitapta anlatıyor. Moore, yaşadığı zorlu süreçlerden sonra alkol ve uyuşturucu bağımlısı olduğunu da söylüyor.

Moore'un anlattığına göre annesi, bir gece bardan döndüğünde 500 dolar karşılığında, Demi Moore'dan yaşça büyük bir erkeğin ona tecavüz etmesine göz yummuş.

Bu korkunç olay gerçekleştiğinde Demi sadece 15 yaşındaymış. Moore, olayı kitabında "Bu bir tecavüz ve kahreden bir ihanetti" diyerek anlatıyor.



TÜM DETAYLARI YAZMIŞ

Bennu Gerede ise kitabında 2006-2009 arasında aşk yaşadığı, oğlu Kai'nin babası fotoğrafçı Ahmet Ağaoğlu'ndan şiddet gördüğünü, sevgilisinin kendisini ve o yıllarda bebeğini yastıkla boğmaya çalıştığını yazmış. Öyle etkileyiciydi ki Bennu, her şeyi tüm detayıyla yazmış, yer yer kendine özeleştiriler yapmış. Kitapta şu satırlara yer vermiş: "Sözüm ona ben toplumun eğitimli, özgür, marjinal bir yüzünü temsil ediyorum. Peki ya gördüğüm şiddet karşısında susmamı neyle açıklayacağız? Açıklamayacağız, seni sen yapan zorlu yol buydu, sen muhteşem bir kadınsın, şimdi hayata çok başka bakmıyor musun?" Bu iki kadının açık açık her şeyi anlatmaları şahane bir serüvendi. Bu arada, kitap yazmasını beklediğim isimler var: Beren Saat, Ebru Gündeş, Sıla. Sizce de güzel olmaz mı?