Önümüzdeki yıl ülkeler arası kültürel iş birliğinin en iyi bir örneklerinden birine tanıklık edeceğiz. 2020'de Ürdün ve Türkiye arasında; müzikten tiyatroya, sinemadan edebiyata kadar karşılıklı birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Kültür yılının ön hazırlığı geçtiğimiz günlerde Amman Büyükelçiliği himayelerinde, Amman Yunus Emre Enstitüsü, THY, AJIB Bank ve Royal Film Commision iş birliğinde düzenlenen Türk Kültür Günleri kapsamında yapıldı. Yunus Emre Enstitüsü; Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını öğrenmek isteyenlere yurt dışında hizmet veriyor. Ürdün'de de birçok kişiyi Türk sanatı ve Türkçe'yle tanıştırmışlar. Hatta kraliyet ailesinden bile ders alıp Türkçe öğrenenler var.

Sergi ve sinema gösterimiyle başlayan Türk Kültür Günleri, Türk mutfağının ve müziğinin tanıtımıyla devam etti. 'Türkiye'den Esintiler' adlı resim sergisi büyük ilgi çekti. Ressam Şefkat İşgelen ve Nurten Ercan'ın eserleri güzel yorumlar aldı. Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, "Ürdün'le zaten iyi bir dostluğumuz var, daha da güçlenecek" dedi. Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ise şunları söyledi: "Dünyayla bağ kurmanın en iyi yolu kültür-sanat ve edebiyat. Türk Kültür Günleri kapsamında ülkemizin çok yönlü kültürünü dünyaya tanıtıyoruz."



Prens'e ev ziyareti

Dünyanın birçok ülkesinde Türk kültürünü tanıtmaya çalışan Yunus Emre Enstitüsü, Ürdün Prensi Asem Bin Nayef ve Kral 2. Abdullah'ın kuzeni Prenses Rahme bint el-Hasan'a da Türkçe öğretmiş. Öyle iyi konuşuyorlar ki inanamazsınız. Ürdün Prensi ve eşi Prenses Sana Asem'ın evlerinde verdikleri yemekte o şahane Türkçelerine tanık oldum. Son derece sıcak, samimi ve mütevazılar. Sürekli Türkiye'yi ne kadar çok sevdiklerinden bahsediyorlar. Hatta İzmir'den ev bile almışlar. Prens, İzmir'e gelip balık tutmak istediğini Türkçe anlattı. Kızı Prenses Nejla Bint Asem de yemeğin sonunda bize eşlik etti, o da Türkçe öğrenmek istediğini söyledi. Prenses Nejla'da Hollywood starı ışığı var, birçok markaya mücevherler tasarlamış. O da Türkiye'yi çok sevdiğini, D Maris Bay'i görmek için yakında Türkiye'ye geleceğini söyledi.



Mars'ta uyanmaya ne dersiniz?

Türk Kültür Günleri'nden arta kalan zamanları Ürdün'ün eşsiz güzellikleriyle geçirdik. Lut Gölü'nden Akabe Körfezi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada yer alan Petra Antik Kenti, kayalar içine oyulmuş yapısı ile büyüleyici bir güzelliğe sahip. Matt Damon'un oynadığı 'Marslı' filmindeki Mars manzarası ile uluslararası üne kavuşan Wadi Rum da mutlaka görülmesi gereken bir miras... Birçok filme de ev sahipliği yapan bu özel yerde; yıldızların altında uyuyor, Mars'ta uyanmış hissiyle güne başlıyorsunuz. Peki ya balonun içinde konaklamak nasıl bir şey? Aicha adlı lüks kamptaki balonlarda uyanmak gerçekten inanılmaz.

