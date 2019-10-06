Dedemin insanları Ürdünlüleri ağlattı

Amman Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle yapılan Türk Kültür Günleri kapsamındaki Türk Filmleri Haftası, Royal Film Comission çatısı altında düzenlendi. 'Dedemin İnsanları' filminin gösteriminde bir kez daha gördüm ki; yönetmen Çağan Irmak evrensel bir konuyu, o kadar ustalıkla işlemiş ki, yüreklere hitap etmeyi başarmış. Bir filmin evrensel bir duyguya, hikayeye sahip olup olmaması önemli çünkü film eğer evrensel bir dile sahip değilse başka kültürlerde maalesef karşılığı yoktur. 'Dedemin İnsanları'nın gösterimi sırasında birçok Ürdünlü'nün gözyaşlarını tutamadığına şahit oldum. Yunus Emre Enstitüsü'nün gösterim için hazırladığı seçki çok doğru filmlerden oluşuyordu. Hatırlarsınız, filmde 1923 tarihindeki mübadele zamanında yaşananlar ele alınıyor. Ülkesinden göçmek zorunda kalan Girit ve Yunanistan Türkleri'nin diğer tarafta gavur yaftası ile karşılaşmalarının sonucu oluşan arada kalmışlık ve de insanlığımızı sorgulayan derin duygular... İzleyicilerin büyük ilgi gösterdiği gösterimden T.C. Amman Büyükelçisi Sayın Murat Karagöz ile Ürdün Kraliyet Ailesi'nden Prens Asım bin Nayef de yoğun duygularla ayrıldı.



İŞ BİRLİKLERİ ARTIYOR

Türk Kültür Günleri hakkında bilgi veren Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, akademi dünyasının Türk sinemasını tanımasını, yabancıların ve sinema çevrelerinin Türk sinema sektörü ile ilişkilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.



'JOKER' OSCAR'I HAK EDİYOR

Bu yılın merakla beklenen filmlerinden 'Joker' vizyona girdi. Sinema tarihinin en ünlü kötü karakterlerinden birinin hikayesini ele alan film çok eleştirildi. Eleştirmenler arasında, başroldeki Joaquin Phoenix'in performansından ve filmin senaryosundan övgüyle bahsedenler de var, ağır bir şekilde eleştirenler de. Örneğin Glenn Kenny filmi 'kötücül bir çöplük' olarak nitelendiriyor. Filmde aktör Phoenix, 'Arthur Fleck'i oynuyor. Hayatını kiralık palyaço olarak kazanmaya çalışan Fleck, stand-up komedyeni olma hayallerinin yıkılmasıyla birlikte vahşi bir suçluya dönüşüyor. 'The Dark Knight' filminde 'Joker'i oynadıktan sonra yaşamını yitiren Heath Ledger, 2008'de hayatını kaybetmesinin ardından Oscar kazanmıştı. Akademi bu yıl diğer adaylarla hiç uğraşmadan Joaquin Phoenix'e Oscar'ı takdim etsin. Film de, Joaquin de, senaryo da, çekimler de harika. Daha ne olsun... Bu hafta sonu mutlaka izleyin, iyi seyirler. Bu arada CGV Mars sinema grubu, +18 etiketinde çok hassas, sinemaseverleri ciddi kontrollerden geçiriyor. İnternetten bilet alanlara bile kimlikleri soruluyor, 18 yaşından küçükse paraları iade ediliyor. Endişeye gerek yok ama yine de filmi çocukların izlemesine göz yummayalım, aksini görürseniz lütfen şikayette bulunun.



BOĞAZİÇİ'NİN MASTER CLASS'LARI KAÇMAZ!

Türkiye ve dünya sinemasının en iyi ve ödüllü örneklerini sinemaseverlerle buluşturacak olan 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 25 ülkeden toplam 83 filme ev sahipliği yapacak. Gelenekselleşen master classları da merakla beklenen festivalde, bu yıl Bosphorus Film Lab kapsamında Güney Koreli Kim Ki Duk ve Filipinli yönetmen Brillante Mendoza ile iki ayrı master class düzenlenecek.