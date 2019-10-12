Birine iyilik yapmak, yaşama en derin anlamı ve önemi veren bir özelliktir ve ne olursa olsun asla boşa gitmeyecek bir yatırımdır. Bu anlamda en güzel yatırımları yapan Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı (TESYEV), bu yıl 20'nci kuruluş yılını kutluyor ve çalışmaları da 20'nci yıllarına yakışır türden. TESYEV Yönetim Kurulu Başkanı A. Yavuz Kocaömer ve Yönetim Kurulu Üyesi Sedef İybar, şu günlerde yeni projeleri için yoğun bir çalışma içerisindeler. TESYEV, 20 yıldır aralıksız olarak engellilerin hayatını kolaylaştırmak için mücadele ediyor. Engellilerin eğitimi için burs imkanı sağlanması, tüm spor dallarına katılabilmeleri ve sosyal alanlara kolayca ulaşabilmeleri için çalışmalar yapılıyor. Başkan A. Yavuz Kocaömer, engellilerle ilgili toplumsal bilinç eksikliğine vurgu yapılması gerektiğini söyledi. Öyle haklı ki, biz hâlâ onlara nasıl davranacağımızı bile bilmiyoruz. Onlar, vakıf olarak burada da destek sağlıyorlar; farkındalık konuşmaları yıl içinde birçok organizasyonda yer alacak. Bu önemli konuya gönül veren duyarlı isimlerden Sedef İybar ise yıl içinde engelli dostlarımız için planladıkları film gösterimlerinden ve İstanbul maratonunda bağış için koşacaklarından bahsetti. Ne mutlu ki 'Tek başıma ne etkim olur' demeden toplumsal konularda adım atan böyle güzel insanlar var; çoğalarak büyümesi dileğiyle.



KALIN AYAK BİLEĞİ MESELESİ

Tarih boyunca kadınların ayak bilekleri hep çekici kabul edilmiştir, bu yüzden de kadınlar, erkekler tarafından hep saçma sınavlara tabii tutulmuştur. Erkeklerin sanki her şeyleri mükemmel gibi, kalın bilekli kadın çekici olamazmış gibi mobbing yapma hakkını kendilerinde bulma hadsizliğinden başka bir şey değil tabii bu. Günümüzde ise yine tartışma yaratacak bileği inceltme ameliyatı ile gündemde bu ayak bileği meselesi. 'Daha neler' dediğinizi duyar gibiyim; üstelik ameliyatın erkeklerin eleştirel tavırları yüzünden olduğunu düşünün, ne içler acısı. Mesele ayak bileğini inceltmek değil, ayak bileğinden memnun olmamana sebep olan adamların bünyelere verdiği zarar. Kalın bileğinizle kabul edildiğiniz yol arkadaşları bulmanız dileğiyle. Kendinizi kalın ayak bileklerinizle sevmeniz, böyle küçük detayları hayatınızda sorun etmemeniz dileğiyle...



KRAL TİMSAH TÜRKİYE'DE

Siz hâlâ Türkiye'nin en büyük kral timsahını görmediyseniz çok şey kaybettiniz demektir. Avustralya'dan getirilen, 5 metre uzunluğundaki erkek ve 3 metre uzunluğundaki dişi bir çift timsah, Emaar'da bulunan dev akvaryumun içinde meraklılarıyla buluşuyor. Öyle heybetli ki, görür görmez hayran kalıyorsunuz. Emaar Akvaryum, kaçakçıların elinden kurtarılan ve bakanlık tarafından verilen canlılara da ev sahipliği yapıyor. AVM'de akvaryumun yanı sıra kalan vaktinizi değerlendireceğiniz birçok seçenek var. Ayrıca herkes kampanyalardan bahsediyor. 5 Eylül tarihinde düzenlenen 'Yarısını Kazan' kampanyasına beklentinin üzerinde katılım gerçekleşmiş, müşterilere milyonlarca lira dağıtılmış. 18-21 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 3 Al 2 Öde Kampanyası'yla üç alışverişin biri müşterilere hediye edilecek.