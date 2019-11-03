Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali'ne şimdiye kadar 300'ün üzerinde başvuru yapıldı. 11-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin bu yıl bir de sürprizi var. Yılmaz Güney'in unutulmaz filmi 'Sürü'nün Pervari ilçesindeki çekim alanları ziyaret edilerek gösterimi gerçekleşecek.



Sinema-TV sektöründe kadın dayanışması şart

Şebnem Bozoklu, sinema sektöründeki erkek egemenliğine şu sözlerle dikkat çekti:

"Sinema sektöründe çalışanların yüzde 96'sı erkek.

Hepimiz için korkunç bir şey! Filmleri görüyorsunuz, erkeklerin üzerinden ilerliyor." Bozoklu öyle haklı ki; bu durum yıllardır konuşuluyor ama kimse bir şey yapmıyor. Türkiye'deki kadın sinemacıların üretimine ve izleyiciyle buluşmasına destek olan sivil inisiyatiflerin, dayanışmayı geliştirme yöntemleri üzerine daha çok çalışması gerek. Ne mutlu ki; cinsiyet eşitliği konusunda duyarlı davranan festivallerimiz var artık. Cannes Film Festivali ile başlayan ve kısa sürede Venedik, Berlin, Toronto ve Locarno gibi festivallerin desteğini alan 5050 by 2020 hareketi kapsamındaki Cinsiyet Eşitliği ve Katılım Taahhütnamesi, Boğaziçi Film Festivali'nde de geçerli.

Sektördeki erkek egemenliğinin yüzde 96'dan geriye düştüğü günler görmek dileğiyle...

