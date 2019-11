Tüm dünya söylenen sözlere değil yapılan icraatlara bakıyor. Biz Türkler artık hem ülkemizde, hem de yurt dışında gurur verici projelere imza atmaya devam ediyoruz. Kilometrelerce uzakta sanat, müzik, sağlık, hukuk, eğitim, finans, ticaret gibi birçok alanda birbirinden başarılı işlere imza atan, ülkemizi gururlandıran, azimli, tutkulu, çalışkan Türkler var ama onlardan haberimiz yok. Bu hafta New York'ta bir başarı öyküsüne daha tanık oldum.

Genç ressam Fatma Zeynep Çilek Çimen'in New York'taki üçüncü solo sergisi 'Mirror (Ayna)', Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle açıldı.

Sanatçının geleneklerinden kopmadan yöresel motifleri günümüze uyarlaması ve eserlerinin hikayesi, sadece bizi değil Amerika'da yaşayan farklı kültürlerden insanları da çok etkiledi.

Çimen, Türk kültürünü geçmişten geleceğe taşımak ve onu dış dünyaya yansıtmak için sergiye 'Mirror' yani ayna ismini verdiğini söylüyor. Sanatçı; yerel olanı yeniye aktarma konusundaki başarısı, göçebeliğin motiflerini merkezine alması ve bunları geleceğe taşırken her kültüre aktarmayı hedeflemesiyle sonsuz alkışı hak ediyor.

Anadolu, Selçuklu, Osmanlı, Türk motifi ve desenleriyle sanatseverlerin karşısına çıkan Çimen'in işleri 14 Kasım'a kadar Manhattan CJ One Gallery'de sergilenecek. Yerelden evrensele Fatma Zeynep Çilek Çimen'in nice uluslararası başarılarına tanık olmak dileğiyle...



Yenilenen Akdamar büyüledi

Türkiye'nin tarihi mirasını dünyaya duyuran bir projeye Manhattan'daki White Space Chelsea Sergi Salonu'nda tanık oldum.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 'Anadolunun Saklı Anıtları Gün Yüzüne Çıkıyor' projesi kapsamında düzenlenen Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi hayranlık uyandırıyor.

Sergide İzzet Keribar'ın Akdamar Kilisesi'nin restore edilirken çektiği fotoğraflar var.

Projenin hayata nasıl geçirildiğini dinlediğimiz etkinliğe Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş, Türkiye Ermenileri Patriklik Kaymakamı Şahak Maşaliyan, Ermeni Vakıflar Cematı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Türkiye Azınlık Cemaat Vakıflar Temsilcisi Moris Levi de vardı .



Türklere övgü ve ödül

ABD ile Türkiye arasındaki bağları geliştirmek için faaliyet gösteren The American Turkish Society'nin Cipriani'deki yemeğine katıldım. Bir masada Herrick Feinstein avukatlık ofisinin büyük davalara bakan ortağı Barbaros Karaahmet, diğer masada Dr. Mehmet Öz ve New York Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Selçuk Şirin oturuyordu. İlerleyen dakikalarda Peggy Rockefeller sahneye çıkıp Türklere övgüler yağdırdı. Vehbi Koç Vakfı'na ödül veren Rockefeller, iki hafta önce Türkiye'de bulunduğunu, Türk vakıflarının Suriyeli mülteciler için yaptığı projelere destek verdiğini söyledi.