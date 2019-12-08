‘Altın Baklava’ya 24 ülkeden rekor sayıda başvuru

Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin ev sahipliği yaptığı, belgesel ve kurmaca kategorilerinde filmlerin yarışacağı Altın Baklava Film Akademisi V. Uluslararası Öğrenci Film Festivali için geri sayım başladı. Festival bu yıl da birbirinden değerli isimlerin söyleşileri ve film gösterimleriyle dolu geniş bir yelpazede iddialı bir program sunuyor. HKÜ tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen festival için güçlü bir jüri oluşturuldu. Jüri başkanlığını, ünlü yönetmen ve senarist Osman Sınav yapıyor. Festivalin diğer jüri üyeleri ise Kerem Alışık, Cansel Elçin ve İrem Helvacıoğlu olacak. Bu jüriye film beğendirmek oldukça zor görünüyor.



10-12 ARALIK'TA

Genç bir kültür-sanat etkinliği olan ve kurmaca /belgesel kategorilerinde üniversite öğrencilerinin başvuruları arasından nitelikli görülen filmlerin ödüllendirileceği festivalde, 30 dakikadan kısa filmler yarışacak. Üç gün sürecek olan festival, genç sinemaseverlerle ünlü sanatçıları bir araya getirecek. 24 ülkeden rekor düzeyde başvurunun yapıldığı kısa film festivalinde; altı atölye, beş oyuncu ve yönetmen söyleşisi gerçekleştirilecek. Altın Baklava Film Festivali Gala Gecesi ile başarılı filmlere ödülleri yine usta oyuncu ve yönetmenler verecek. Gelenekselleşen ve bu yıl uluslararası niteliği kazanan festival, 10-12 Aralık'ta Gaziantep'te düzenlenecek.



Yılın en çok izlenen filmleri

Box Office Türkiye'den derlenen bilgilere göre, yılın 11 ayında 52 milyon 780 bin 881 kişi sinema salonlarını doldurdu. Gişeden elde edilen gelir ise toplam 862 milyon 252 bin 963 lira oldu. Yılın en çok izlenen filmlerinde ilk üç sırayı '7. Koğuştaki Mucize', 'Organize İşler Sazan Sarmalı' ve 'Recep İvedik 6' paylaştı. Aras Bulut İynemli'nin Oscar'lık performans sergilediği '7. Koğuştaki Mucize', 4 milyon 987 bin 815 seyirciyle yılın en çok izlenen filmi oldu.



2019'da 'Biz bunu hak etmedik' diyen filmler

BoxOffice Türkiye'nin 2019 yılına ait verilerinde, büyük reklam kampanyalarına rağmen gişede hüsrana uğrayan yerli yapımlar göze çarpıyor. İşte 2019'da gişede hak ettiği değeri bulamayan yerli filmler:

'Bir Aşk İki Hayat': Engin Akyürek ve Bergüzar Korel'in başrolünü aldığı film, 523 bin 231 kişi tarafından izlendi. 1 milyonu geçmeyi hak eden yapım, maalesef ilgi çekmedi.

'Öldür Beni Sevgilim': Murat Boz ve Seda Bakan'ın oynadığı film 669 bin 919 seyirciye ulaştı. En az 1 milyonu görmeliydi.

Karakomik Filmler: 700.432 kişiye ulaşan film; '4-5 milyon gişe yapar' iddialarının hepsini çürüttü.

'Enes Batur Gerçek Kahraman': İlk filmi rekor açılış yapan Enes Batur, ikinci filminde beklediği ilgiyi göremedi. 520 bin 826 kişi tarafından izlenen film, Batur'un takipçileriyle arasının açılmasına sebep oldu.

'Geniş Aile Komşu Kızı': Dizi olarak bir döneme adını yazdıran 'Geniş Aile' beyazperdeye taşındı. TV'de reyting rekoru kıran diziyi izleyici beyazperde yalnız bıraktı. Yapım, 169.565 kişiye ulaştı.

'Fırıncının Karısı': Bu yılın merakla beklenen filmi beyazperdede anlaşılamadı. Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran'ın oynadığı komedi, sadece 164.500 kişiyi güldürdü.

'Aslı Gibidir': Aslı İnandık'ın oynadığı filmi, 102.517 kişi seyretti. Kadın komedyenlerin önünün açılması için film 1 milyon gişe yapmalıydı.

'Hareket Sekiz': Seyir zevki yüksekti ama gişede olmadı. 100.529 kişi tarafından izlenen film 'Devamı gelmez' mesajını verdi.

'Hababam Sınıfı Yeniden': 7'den 70'e herkesin bayılarak izlediği efsanenin yeni filmi ilgi çekmedi. Yapım, 367.522 kişi tarafından izlendi.